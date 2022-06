Quelques nouveautés dans le cahier Lire

L’équipe du cahier Lire profite du retour de l’été et du redécollage tout feu tout flamme du secteur culturel pour faire quelques petits changements.

D’abord, le cahier Lire renoue avec la création littéraire et accueille la nouvelle rubrique Style libre. Chaque semaine, les autrices Melissa Maya Falkenberg (Montréal toujours, Rock’n’Miaou), Gabrielle Boulianne-Tremblay (La fille d’elle-même), Chloé Savoie-Bernard (Royaume scotch tape, Fastes) et Marie Hélène Poitras (Griffintown, La désidérata) écriront à tour de rôle sur des sujets qui les touchent, les interpellent ou les choquent, dans la forme qui leur plaira. C’est à Melissa Maya Falkenberg que revient l’honneur d’inaugurer l’espace (voir page 21).

La chronique de Louis Cornellier, phare dans la nuit, demeure, bien sûr, fidèle au poste.

Afin de mieux vous guider dans vos choix de lecture, les critiques sont désormais rassemblées dans les pages centrales (voir pages 22 et 23), qui accueilleront davantage de formats courts, nous permettant de recenser plus de livres. Les critiques de format long, les critiques croisées sur un thème commun de même que les entrevues de fond, les grands angles et les séries saisonnières demeurent évidemment les locomotives du cahier. D’ailleurs, nous vous préparons deux séries pour l’été, lesquelles paraîtront en juillet et en août.

Dernier petit changement : chaque semaine, en rotation, un duo de journalistes vous proposera une sélection des parutions qui valent le détour du côté de la poésie, des polars, de la littérature jeunesse et de la bande dessinée. La somme de leurs expertises, de leurs sensibilités et de leurs préférences bonifiera nos suggestions mensuelles pour ces quatre genres littéraires.

Ce cahier Lire est aussi un peu spécial puisqu’il s’agit du rendez-vous annuel des « Lectures d’été ». Dans la présente édition et celle du 11 juin, nos critiques vous présenteront exceptionnellement leurs coups de cœur de l’année en cours, histoire de vous aider à faire vos provisions pour la belle saison.

Bon été, et bonne lecture !

Manon Dumais

Responsable du contenu Lire

Véronique Chagnon

Directrice adjointe de l’information