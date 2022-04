Décès de l'auteur Roger Paré, pionnier de la littérature jeunesse

Roger Paré, grand auteur et illustrateur jeunesse, est décédé à 92 ans le 31 mars 2022. Né en 1929, à Ville-Marie, au Témiscamingue, l’artiste autodidacte a fait ses débuts à Radio-Canada, à la fin des années 1950. Pendant 25 ans, il y a illustré les génériques d’émissions pour enfants, parmi lesquelles La boîte à surprise, Bobino et Une fenêtre dans ma tête.

Reconnu pour ses œuvres où poésie rime avec drôlerie, Roger Paré fut l’un des premiers auteurs publiés aux éditions de La courte échelle. Ses albums de la collection Plaisirs, dont certains écrits avec la collaboration de Simone Leroux, et ses imagiers consacrés aux animaux ont séduit des générations de petits lecteurs. Vendus en français à plus 600 000 exemplaires, ses livres furent également traduits aux États-Unis, au Mexique, en Colombie, en Allemagne, en Grèce, en Islande, en Égypte, en Chine et en Corée. Plusieurs de ses dessins ont par ailleurs servi à illustrer des cartes de vœux de l’UNICEF.

Au cours de sa prolifique carrière, Roger Paré a été deux fois lauréat du Prix de littérature de jeunesse du Conseil des arts du Canada pour les meilleures illustrations d’un livre français, Une fenêtre dans ma tête (Raymond Plante, La courte échelle, 1979), adaptation de l’émission jeunesse, et L’alphabet (La courte échelle, 1985), livre de comptines.

On lui doit également des livres pour adultes, L’humour, une philosophie de la vie (1967, Le jour) et Dans ma shoppe (HMH, 1983), deux livres de dessins d’humour, ainsi que Paroles de prisonniers (2010, Québec Amérique), où il s’intéresse à la condition humaine et à la notion de liberté.

De 1965 à 1991, il a aussi collaboré à titre d’illustrateur et de caricaturiste à divers magazines canadiens (L’Actualité, Maclean’s, Perspectives, 7 Jours), français (Planète, Plexus) et américains (Look, Playboy, Evergreen, The Washingtonian). Durant plus de 35 ans, il a collaboré également au journal syndical Le métallo. « La retraite n’existe pas, car pour moi, dessiner c’est comme respirer », avait-il confié à Andrée Poulin dans un article paru dans la revue Lurelu en 2008, année où Bibliothèque et Archives Canada avait constitué le Fonds Roger-Paré.

