Les pitounes de l’enfer

« La drave, c’était vraiment fou ! C’était toujours une question de vie ou de mort. » Fille d’un bûcheron, Raymonde Beaudoin a elle-même vécu dans des camps forestiers avec sa famille. « Bûcher le bois et draver étaient deux métiers fort différents », explique-t-elle en entrevue.

Dans un camp de bûcherons d’une cinquantaine d’hommes, indique-t-elle, il pouvait y avoir une dizaine de draveurs. « S’il y avait des bûcherons dans plusieurs familles, on ne peut en dire autant des draveurs. »

Dans Il était une fois des draveurs, un livre qu’elle consacre à ces travailleurs oubliés, Raymonde Beaudoin a rassemblé des documents et des récits sur ces hommes. « Certains étaient fiers, mais quelqu’un comme mon père me disait que, pour parler à des filles l’été, il cachait toujours le métier qu’il faisait en hiver. »

Le dur labeur de ce monde méconnu a irrigué les récits populaires. « Souvent, je pense que c’est caricatural. On pense à des gars qui buvaient ! Sûrement qu’il y en avait. Mais ce qu’on voit surtout, ce sont des gens qui travaillent d’une noirceur à l’autre, les vêtements toujours mouillés, jour après jour, pour envoyer tout leur argent à leurs parents ou à leur famille. Ils étaient très disciplinés. »

Comprendre l’exploitation dont souffraient les draveurs et le monde social auquel ils appartenaient, c’est aussi mieux cerner les conséquences d’exploitation des forêts.

Faire tourner les usines

Pour alimenter les usines de papier et les moulins à scie, les rivières sont utilisées comme mode de transport. L’hiver durant, les billots coupés par les bûcherons sont accumulés sur l’eau gelée ou encore entassés à proximité. Lors du dégel, le bois suit le fil de l’eau, jusqu’aux lieux de transformation.

Le personnage de Menaud maître draveur, créé par Félix-Antoine Savard en 1937, retouché dans de multiples éditions de ce roman, constitue l’archétype de ces ouvriers de misère.

Pour les plus habiles, « malgré tout, ça pouvait être assez payant. Mais les hommes n’avaient pas tellement d’autres choix d’emploi. Ils n’avaient pas d’argent. Ils n’avaient rien. Plusieurs revenaient des États-Unis, où la vie avait été moins heureuse qu’on le dit. Les compagnies étaient rois et maîtres des rivières et des rives. Les gars arrivaient, à leur service. Les cultivateurs, sur les bords de la rivière, n’avaient rien à dire ».

Raymonde Beaudoin a pu, entre autres, interroger Salomon Lépine. Cet homme avait pratiqué à fond ce métier très risqué de draveur à son retour d’exil aux États-Unis. Il connaissait encore par cœur les noms des 32 rapides de la rivière Mattawin. Plus d’une fois, comme d’autres, il manqua y perdre la vie. Tout était synonyme de danger dans la drave, à commencer par les rapides, les seuils et les chutes dans l’eau glacée. « Le long des rivières, il y a eu longtemps des croix qui rappelaient les morts, emportés par les rivières pendant la drave. Malgré tout, il y en avait moins qu’on peut le penser. Les gars tenaient à leur vie. Ils allaient à l’eau, mais le moins possible. » L’homme qui danse sur l’eau, monté sur un billot instable, n’est pas une affaire quotidienne.

Dans les années 1930, le draveur Octave Robert perd la vie à tenter de dégager quelques pitounes dans l’enfer liquide de la Mattawin. Combien de draveurs sont morts, comme lui, au seul profit de l’industrie ?

Un bateau de drave permettait d’atteindre, au milieu des cours d’eau, les accumulations de bois. Cette embarcation pouvait conduire tout droit au tombeau. Les draveurs lançaient un crochet pour s’attacher aux montagnes de bois qu’ils devaient dégager au gré des flots. « Les draveurs me disaient qu’ils entendaient un genre de souffle lorsque tout menaçait de céder. Il fallait vite partir… »

À la cascade Croche, Napoléon Marien, Ferdinand Boisvert et le jeune Blais sont entrés dans une oreille de charrue, ainsi qu’on nommait un contre-courant qui revient frapper les galets. Leur bateau de drave s’est renversé. Marien s’en est tiré, de justesse. Mais le jeune Blais fut retrouvé plus loin. Le corps de Boisvert ne le fut jamais. « Ces histoires étaient rapportées dans les journaux », explique Raymonde Beaudoin.

Les hommes devaient suivre le bois flottant, le plus souvent à l’aide de gaffes, de longues perches munies d’un pic de métal recourbé. Les embâcles, créés par l’accumulation des billots de 12 pieds ou de la pitoune de 4 pieds, nécessitaient des actions musclées. Les draveurs tentaient de redonner au bois sa liberté, au mépris de la leur. On utilisait aussi un croc à levier, connu d’ordinaire sous son appellation anglaise de cant-hook. De là les cantouques, cette poésie aux accents populaires du labeur que met en forme Gérald Godin, originaire de Trois-Rivières, longtemps un centre important de la drave.

Quand il n’y avait rien à faire pour dégager les embâcles de bois, le boutefeu était appelé en renfort. À une époque où la dynamite était vendue sans difficulté à presque n’importe qui, le boutefeu en plaçait des charges importantes sous l’eau, dans l’espoir que le souffle de l’explosion redonne son mouvement au bois.

Encore dans les années 1970, 40 % du bois était acheminé par la drave jusqu’aux papetières. L’écorce du bois s’accumulait dans le lit de la rivière. Des moulins rejetaient aussi leurs résidus dans l’eau. « En certains endroits, on parle d’au moins dix pieds de bran de scie au fond de l’eau. »

La drave, malgré le désastre écologique qu’elle représente, fut pratiquée largement au Québec jusqu’aux années 1980. Et en 1995, la rivière Saint-Maurice, véritable autoroute liquide, était encore en exploitation pour la drave.

Mieux désormais ?

Le souvenir de ce monde de la drave s’est en partie effacé des consciences, dans un refoulement des expériences maudites de l’exploitation du monde ouvrier. Des billots de bois continuent de pourrir dans les fonds de plusieurs rivières, ce qui consomme de l’oxygène et rend impossible la reproduction de plusieurs poissons. Le bois flottant, désormais immergé depuis des années, continue de représenter des risques pour les plaisanciers et les occupants des rives de ces cours d’eau malmenés durant des décennies. Des années de mésusage des cours d’eau au profit de l’appétit de l’industrie forestière ont fait en sorte de détruire l’équilibre fragile de plusieurs cours d’eau, observe Mme Beaudoin.

Les choses ont-elles changé en mieux depuis la fin de la drave ? « Nous venons d’enterrer mon père… Il ne voulait pas que je parle de ça ! Est-ce que ça a tellement changé ? Mon Dieu, je pense sincèrement que non. Je le vois bien. On a détruit le fond des rivières et des lacs. On ne les a pas restaurés. Et il y a toujours trop peu d’aires protégées pour la forêt au Québec. Vous voyez ce que le gouvernement vient encore de faire en les réduisant le plus possible ? Honnêtement, non, je ne vois pas la différence avec ce passé. Nos enfants et nos petits-enfants vont hériter de cours d’eau malades. »

Il était une fois des draveurs Raymonde Beaudoin, Septentrion, Québec, 2022, 128 pages