«Le zoo des absents» et «Journal anthropique de la cause animale»: une littérature sensible aux animaux

Les enjeux de la cause animale apparaissent de plus en plus souvent du côté de la littérature. Pour preuve, l’association Educ Pop Animaliste décerne depuis 2019 le prix Maya, première récompense littéraire animaliste de France. Accordé dans trois catégories, Roman, Bande dessinée et Littérature jeunesse, le prix a pour objectif de « mettre en valeur les ouvrages de fiction faisant avancer la cause animale ».

Lorsqu’il s’agit de démontrer que les animaux ont des droits moraux et qu’ils devraient être traités en conséquence par la justice, plusieurs études voient le jour chaque année. Parmi celles qui ont paru récemment au Québec, mentionnons Animal radical,de Jérôme Segal (Lux, 2020), Que veulent les véganes ?, d’Alexia Renard et Virginie Simoneau-Gilbert (Fides, 2021) et (V)égaux, sous la direction de Marilou Boutet (Somme toute, 2021). Mais qu’en est-il de la littérature ? Aurait-elle un rôle à jouer dans l’ouverture des consciences, peut-être même aurait-elle une longueur d’avance sur des essais considérés par plusieurs comme rébarbatifs ? Directrice générale de la SPCA de Montréal et autrice, notamment de Je mange avec ma tête (Stanké, 2011), Élise Desaulniers estime que la littérature est une source d’amélioration morale. « C’est une idée que je reprends de la philosophe américaine Martha Nussbaum, précise l’insatiable lectrice. Les romans nous amènent à imaginer des possibilités, à voir les choses différemment et à développer de la compassion. Lire élargit nos perspectives. » Pour changer les mentalités, les œuvres de fiction emprunteraient tout simplement une autre voie que celle des ouvrages théoriques. « Contrairement à un essai, estime Desaulniers, je ne crois pas qu’un roman puisse convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. Cela dit, il peut permettre de voir et de ressentir les choses d’une manière qui n’avait jamais été envisagée auparavant, comme un monde sans exploitation animale, par exemple. Ça me paraît fondamental de passer par là. On ne peut pas créer un monde sans d’abord l’imaginer. »

Captivité, élevageet mise en marché

Il existe dans la littérature française contemporaine un véritable courant dont les œuvres mettent en scène le sort réservé aux animaux par les humains. Les noms de Camille Brunel et de Jean-Baptiste Del Amo reviennent souvent (voir encadré), mais on y trouve d’autres écrivains et écrivaines dont les romans sont célébrés. Florence Aubry s’intéresse aux cétacés en captivité dans Titan noir (du Rouergue, 2018). Vincent Message imagine un monde où les humains se font servir leur propre médecine dans Défaite des maîtres et possesseurs (Seuil, 2016). Lucie Rico donne naissance à une véritable fable sur la mise en marché de la volaille dans Le chant du poulet sous vide (P.O.L, 2020). Isabelle Sorente dévoile les sombres dessous d’un élevage industriel de porcs avec 180 jours (JC Lattès, 2013).

Dans Le zoo des absents, Joël Baqué provoque une rencontre improbable entre René, comptable à la retraite, et Lison, jeune militante animaliste. Paru en février, le roman, sixième livre de l’auteur publié aux éditions P.O.L, aborde la délicate question de la souffrance des animaux sauvages, un courant qui est loin de faire l’unanimité au sein du mouvement antispéciste. C’est ainsi que René va se retrouver mêlé à une opération de stérilisation de 28 espèces de prédateurs jugés trop féroces. Prenant une tournure dystopique, flirtant même avec le transhumanisme, l’aventure, proprement épique, démontre que toute logique, aussi saine soit-elle au départ, peut guider l’épris d’absolu tout droit vers le pire.

La force des dessins

On trouve aussi du côté de la bédé, qu’elle soit satirique ou documentaire, des titres qui abordent différents aspects de la cause animale. En France, mentionnons Insolente veggie (La Plage, 2021), une série désopilante et néanmoins informative signée Rosa B., et Comme une bête (Rue de l’échiquier, 2020), un album dans lequel Cédric Taling met en scène un fertile choc des générations. Au Québec, Eve Marie Gingras, l’autrice de Comment (et pourquoi) je suis devenue végane (Écosociété, 2020), fait office de pionnière.

Avec Journal anthropique de la cause animale, une bédé dont elle signe le récit et le dessin, la Française Anne Defreville, passionnée par les questions environnementales, nous entraîne dans son quotidien, partage ses questionnements. Elle traduit les idées des spécialistes qu’elle rencontre sans prendre position, en se contentant d’accompagner leurs propos de sublimes illustrations. On verra par ses yeux un centre ornithologique et une tannerie de peaux de crocodiles, on se rendra au CNRS et à la SPA, on entendra différentes associations écologiques. Restituant un cheminement, une patiente introspection, ce livre expose avec rigueur et sensibilité l’attitude contradictoire de l’humain à l’égard de l’animal.



Trois recommandations d’Élise Desaulniers, directrice générale de la SPCA de Montréal Le temps du déluge, de Margaret Atwood (Robert Laffont, 2012). À quoi peut ressembler un monde dans lequel les animaux transgéniques créés par l’humain ont pris le pouvoir ? Peut-être à celui décrit dans ce troublant roman postapocalyptique dans la lignée de La servante écarlate. Règne animal, de Jean-Baptiste Del Amo (Gallimard, 2016).

C’est un roman très dur qui suit sur cinq générations une petite exploitation familiale qui sera transformée en un élevage porcin industriel. On y saisit bien la course folle qu’est devenu l’élevage et la violence qui s’exerce aussi bien sur les humains que sur les animaux. La guérilla des animaux, de

Camille Brunel (Alma, 2018).Dans ce premier roman, Brunel raconte l’histoire d’Isaac, qui prend les armes pour défendre la cause animale. Une question dérangeante émerge : la survie des animaux doit-elle passer par la fin du règne humain ?

Le zoo des absents



★★★★ Joël Baqué, P.O.L, Paris, 2022, 192 pages.

Journal anthropique de la cause animale



★★★★ Anne Defreville, Futuropolis, Paris, 2022, 152 pages