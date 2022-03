Un nouveau printemps pour les salons du livre

Un mois après que le Salon du livre de l’Outaouais est passé in extremis en formule virtuelle dans la foulée d’Omicron, le premier salon du livre en présence de l’année aura lieu, dans quelques jours, à Trois-Rivières.

S’il y a de la fébrilité dans l’air à l’idée de rendre à nouveau possibles des retrouvailles en chair et en os entre écrivains et lecteurs, un peu de fatigue et d’usure se font sentir après deux ans à jouer à la loto du présentiel/virtuel.

Dans l’équipe trifluvienne, on pousse un soupir de soulagement. L’événement aura lieu dans sa configuration optimale. « En mars 2020, au début de la pandémie, on a été les premiers à devoir annuler. On a accusé le coup, relate la codirectrice générale et directrice artistique, Éveline Charland. J’ai eu peur que ce soit la fin des salons comme on les connaît. L’automne suivant, on est rentrés au travail pour imaginer une formule virtuelle. Il y a eu beaucoup d’entraide et de collaboration dans le milieu ; ça a été un bel événement malgré tout. »

Après avoir vu Montréal et Rimouski tenir salon en présentiel l’automne dernier, l’équipe échaudée avait bon espoir de pouvoir le faire à son tour. « En novembre, ça semblait plausible et envisageable, observe le codirecteur général et directeur administratif, Étienne Poirier. On a lancé notre préparation en gardant en tête le volet virtuel comme sortie de secours, on a beaucoup couru. Pendant les Fêtes, j’ai commencé à me résigner… Jusqu’à l’annonce des allègements en février. »

La 34e édition du Salon du livre de Trois-Rivières inaugurera le printemps des salons. « On a prévu des allées plus larges et monté la programmation de manière à bien gérer le flot des visiteurs », assure Éveline Charland. La ville de Québec emboîtera le pas au début avril, puis la Côte-Nord (Sept-Îles) et l’Abitibi-Témiscamingue en mai. Il ne reste plus qu’à espérer que les lecteurs soient au rendez-vous.

Se revirer de bord

Le mois dernier, Omicron s’est invité à la table d’honneur du Salon du livre de l’Outaouais. L’équipe a dû se résigner à passer au virtuel. « On a été sonnés durant deux-trois jours, ça a été un coup dur », confie la directrice générale de la Corporation du Salon du livre de l’Outaouais, Mélanie Rivet.

Au retour des Fêtes, la cellule de crise de l’organisation s’est réunie d’urgence pour étudier les avenues possibles. « On avait prévu investir une trentaine de lieux — église, bistrots, cafés, centre culturel — pour éviter les attroupements et redonner un peu d’amour au centre-ville. On était fiers de notre formule. »

Fin décembre, fermeture des bars, restrictions dans les commerces et restaurants. « Ça prend huit mois pour monter un salon, un “flip” n’est pas possible à quelques semaines d’avis. Quand on essaie de faire passer directement les activités du mode présentiel au virtuel, l’impact n’est pas assez grand pour toute l’énergie qu’on y consacre. »

La petite équipe s’est relevé les manches, en misant sur les bons coups de l’année précédente, et a constaté qu’« après deux ans, les gens sont fatigués du virtuel. La guerre en Ukraine a éclaté au moment où le salon commençait… Le timing n’était pas de notre côté », rapporte Mélanie Rivet.

Un peu de lumière

Du positif ressort malgré tout de ces deux années de manœuvres sur une route cabossée. Les programmateurs ont développé de nouvelles propositions d’activités, dont certaines, comme les contes virtuels en pyjama destinés aux familles, récoltent un succès notable. De nouveaux savoir-faire ont vu le jour, les équipes ont gagné en souplesse.

Les formules hybrides rendent l’expérience accessible à ceux qui ne sont pas prêts à retourner dans une foule. Le virtuel a permis à des partenaires européens de visiter les salons d’ici. Les sites Web ont été rafraîchis, dans certains cas optimisés. Des initiatives ingénieuses ont vu le jour pour permettre à la littérature de se rendre aux lecteurs, comme les « Chapitres audio », qui donnent accès à des lectures de courts extraits à même les téléphones intelligents. L’équipe de Trois-Rivières est en nomination aux prix Arts Excellence de Culture Mauricie dans la catégorie « Initiative culturelle de l’année — projet virtuel » pour la convivialité de sa plateforme.

Les ventes de livres québécois se portent bien, la littérature étant un des rares arts à ne pas avoir été trop affaiblis par la pandémie. Tout n’est pas noir ; beaucoup d’ingéniosité et de débrouillardise ont été révélées dans l’épreuve.

Et la magie des rencontres opérera sous peu au grand plaisir des lecteurs, mais aussi des écrivains, comme Patrick Senécal, vedette des salons, champion des longues files d’attente lors des séances de signatures, roi du karaoké dans les soirées qui s’ensuivent.

L’auteur est impatient d’aller présenter son petit dernier, le roman Flots. « Le mode virtuel, je m’y suis prêté de bonne foi, mais quand les gens laissent leur caméra fermée, l’échange est moins riche. Moi, je suis cabotin, j’aime voir réagir les gens. Une petite lassitude commençait à s’installer… J’ai vraiment hâte à la reprise des salons en région, mes préférés. »

Le sympathique écrivain espère retrouver ses lecteurs. « On ne sait pas comment les gens vont réagir. Certains seront peut-être hésitants à revenir dans les salons, mais il y en a qui mangent leur masque et qui vont être là ! Des fans m’écrivent sur mon site, ils ont beaucoup d’énergie et ils ont aussi hâte que moi. On remet la machine en marche ! »