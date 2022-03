Dix livres pour les amoureux d’horticulture

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Jardiner toute l’année dans des conditions optimales et élever sa passion pour l’horticulture à un autre niveau est possible grâce aux conseils des experts d’ici. Rêvez à vos prochains projets de jardinage et imprégnez-vous des meilleures pratiques du domaine en découvrant 10 livres à ajouter à votre bibliothèque.

Potager à l’année : cultiver les légumes et les fines herbes à l’année longue

Albert Mondor, Les éditions du journal, 35 $, à paraître le 23 mars 2022

Après son vibrant plaidoyer sur les bienfaits de l’agriculture urbaine et sa mise en lumière sur l’importance de l’autonomie alimentaire, qui gagne constamment de nouveaux adeptes, Albert Mondor nous guide vers des récoltes abondantes… toute l’année ! Cet expert horticulteur, et excellent vulgarisateur, propose un répertoire de plantes permettant de réaliser un potager quatre saisons. Il partage également ses meilleurs conseils pour le réussir en extérieur, sous serre, de façon urbaine à l’intérieur ou en ferme de cuisine.

Jardiner avec Marthe 3 : collons-nous à la vie !

Marthe Laverdière, Les éditions de l’homme, 28 $

L’unique jardinière Marthe Laverdière nous invite à nouveau dans son univers coloré et sans filtre ! Ses astuces de jardinage (qui semblent se déployer à l’infini) pour magnifier les plates-bandes et rendre son potager plus productif se dévoilent en parcourant les cinq sens. Vous aurez l’heure juste et, en prime, des anecdotes savoureuses dont elle seule a le secret. À lire pour savoir comment créer un potager en lasagne, sa propre terre riche et plus encore !

Jardiner à l’intérieur, sur la terrasse et au balcon

Hélène Baril, Broquet, 25 $

Comme toutes les techniques de jardinage, la culture de plantes en contenant demande de connaître des informations essentielles qu’Hélène Baril nous transmet dans cet ouvrage ultra-pratique. Elle aborde la culture des plantes comestibles, ornementales, tropicales, succulentes et vertes afin que tous y trouvent leur compte… et c’est réussi ! Rien ne vous résistera lors de culture en pot après avoir parcouru ce livre, essentiel pour tout amateur d’horticulture.

Carnet du jardinier : les quatre saisons de votre potager (nouvelle édition)

Mélanie Grégoire, Québec Amérique, 20 $

Conçu par une vraie mordue du jardinage qui excelle dans la vulgarisation efficace, l’horticultrice Mélanie Grégoire, ce carnet du jardinier vous invite à noter le fruit de votre travail au jardin. Conserver par écrit les détails de ses récoltes permet de maximiser ses bons coups et d’éviter de refaire les mêmes erreurs année après année. De plus, les pages regorgent de conseils adaptés aux saisons, dont un aide-mémoire hebdomadaire.

Jardiner sans se ruiner

Larry Hodgson, Broquet, 30 $

Connu sous le nom du jardinier paresseux, Larry Hodgson a fait sa marque en valorisant un jardinage simple, économique et responsable. Cette façon de voir les choses ne fait pas exception dans son plus récent ouvrage, dont l’objectif est de faire économiser les lecteurs ! L’ensemble des aspects de l’horticulture sont couverts et abordés dans une optique de rentabilité, dont des trucs pour recycler pots et outils et des méthodes pour multiplier ses plantes.

Plantes vertes : une jungle entre quatre murs

Mélanie Grégoire, Québec Amérique, 25 $

En plus des bases de l’horticulture intérieure, ce livre présente plus d’une centaine de plantes classées selon leur degré de difficulté d’entretien et de judicieux conseils pour leur procurer le meilleur environnement. Des variétés uniques sont présentées pour verdir toutes les pièces de la maison ! De quoi trouver l’inspiration — et se créer de nombreux besoins — et avoir envie de profiter de tous les bienfaits des plantes pour le plaisir des yeux et du cœur.

Les plantes d’intérieur

Larry Hodgson, Broquet, 40 $

Publié pour la première fois il y a plus de 20 ans, ce populaire livre de référence, dont c’est la troisième édition, est à ajouter à sa bibliothèque dès maintenant si ce n’est pas déjà fait. Dans un langage simple, à son image, l’auteur explique tout de la culture des plantes d’intérieur les plus populaires… soit plus de 1000 variétés ! Un guide pratique à feuilleter souvent et qui vous accompagnera longtemps.

Le Guide Plantzy : vivez en harmonie avec vos plantes

William Plamondon-Huard et Dominic Raîche, Les Éditions Goélette, 27 $

Rafraîchissant et moderne, ce livre vous appelle à vivre en harmonie avec vos végétaux, à l’intérieur comme à l’extérieur. En effet, le duo de cette entreprise montréalaise offre ses meilleurs conseils pour créer un accord parfait avec ses plantes afin de faciliter leur entretien. Le petit plus ? Des projets créatifs à réaliser pour jouer avec les plantes et des conseils pour mettre en valeur ses petits bijoux verts différemment.

Arbres et arbustes fruitiers pour le Québec

Marianne Baril et Nicolas Auger, Broquet, 30 $

Explorez l’univers des arbres et des arbustes fruitiers adaptés à nos régions grâce aux conseils de deux experts et passionnés. Les meilleures variétés de fruits à cultiver chez soi, des conseils pour réussir son projet, des solutions aux problèmes qui empêchent parfois d’obtenir les résultats escomptés et une récolte abondante… tous les secrets sont révélés.

Forêt : identifier, cueillir, cuisiner

Ariane Paré-Le Gal et Gérald Le Gal, Cardinal, 45 $

Ce livre magnifique nous invite à parcourir le terroir sauvage du Québec en nous faisant découvrir ses plantes comestibles et 100 inspirantes recettes pour cuisiner les délices de la nature. Un guide d’identification réinventé qui célèbre la forêt et ses gourmandises cachées. On le décrit avec raison comme une véritable « bible des plantes comestibles ». C’est tout un monde qui s’ouvre au fil des pages.