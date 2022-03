«Rita enquête»: la vieille qui aimait les mystères

Depuis qu’on lui a refusé le droit d’être jurée, elle se rend régulièrement au Palais de justice pour assister à des procès où d’autres (chanceux ?) officient. Depuis que, à minuit et quart exactement, le p’tit gars du McDonald’smet systématiquement en route le compresseur à vidanges du stationnement, elle mène l’enquête afin de comprendre ce qui se passe dans et autour de l’immeuble où elle habite. Bref, elle n’a pas une seconde à elle, Rita, 82 ans, peut-être pas toutes ses dents, mais certainement toute sa tête.

Il en va ainsi du personnage principal du nouveau roman de Claude Champagne, Rita enquête, publié quelques mois après que l’auteur du savoureux La dernière fois qu’on l’a vu, c’est au Perrette eut annoncé (menacé ?) sur Facebook qu’il arrêtait d’écrire. Cependant, il est revenu sur sa décision pour… revenir, justement, dans l’est de Montréal, où il a grandi. Cette fois, plutôt que de se tourner vers les années 1970 de son enfance, il s’inspire de sa mère. Qu’il regarde droit dans les yeux. Aujourd’hui. Avec un humour craquant et un amour fou.

Rita, donc, est veuve. Elle a deux fils qui la visitent (ou pas). Elle ne regarde pas (trop) vers le passé parce que « le bon vieux temps », comprend-on, n’était pas si bon avec elle. Elle a ses amis (les joueurs de cartes de la salle communautaire et le trio des salles d’audience). Elle suit District 31. Elle est une « aînée » ordinaire, traitée comme telle par une société qui « invisibilise » ses vieux et ses vieilles — n’ayons pas peur des mots, elle apprécierait. Et bien qu’elle rapetisse, elle ne baisse pas les bras devant la vie qui lui reste. Ainsi, après avoir regardé ses meubles, elle se dit que si elle ne se bouge pas, elle va finir comme eux : « Toujours les mêmes, toujours pareils. Y a juste la poussière qui se renouvelle. […] Rita, c’est le temps de t’épousseter. »

N’est-elle pas irrésistible ? Ce bouquin court, tendre, mordant, souriant et tout sauf anecdotique, l’est aussi. Claude Champagne en dit long non seulement sur un quartier qu’il connaît comme le fond de sa poche (oh, ces références au métro Langelier, à la Place Versailles, etc.), mais aussi sur une génération ici négligée, là infantilisée, aimée tout en étant mal-aimée. Toutes les Rita lui en sauront gré.

Rita enquête ★★★ 1/2 Claude Champagne, Stanké, Montréal, 2022, 193 pages