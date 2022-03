«Paul: entretiens et commentaires»: Paul au confessionnal

L’auteur Michel Rabagliati a beau éprouver un certain malaise à voir son œuvre aussi bien décortiquée que dans cette immense brique intitulée Paul. Entretien et commentaires, il n’en demeure pas moins que, comme le disent les Anglais, la preuve est dans le pudding ! Parce que, si vous n’étiez pas encore un fervent admirateur des aventures de Paul, il y a de très bonnes chances que vous le deveniez après avoir lu cette analyse en profondeur menée comme une conversation dont nous, lecteurs, sommes les témoins privilégiés.

C’est le pari qu’a décidé de relever le médiateur culturel en bande dessinée Michel Giguère qui, après un peu plus d’une trentaine d’années passées à transmettre son solide savoir sur le sujet, décide enfin de passer à l’écrit. En fait, il aura fallu les Rendez-vous de la BD de Québec, animés par Giguère et pour lesquels il a reçu l’auteur à quelques reprises, et une pandémie pour que celui-ci se décide, enfin, à proposer ce projet à Michel Rabagliati.

Or, quiconque a déjà eu la chance de discuter avec le créateur de Paul sait que ce genre d’exercice n’est pas naturel chez lui.

Michel Rabagliati. Oui ! C’est assez narcissique comme exercice. Quelqu’un veut parler de moi. Est-ce que je suis à l’aise avec ça ? Est-ce que je suis trop jeune ou est-ce qu’on ne devrait pas faire ça sur mon lit de mort ?

Michel Giguère. En fait, tu as dit non longtemps, de ce que je sais !

M. R. J’aime pas ça, me montrer et monopoliser l’attention. Je ne suis pas du genre à aller peddler mes livres dans des salons du livre, je préfère garder un profil bas.

Au Québec, parler de soi, ça peut être vu très rapidement comme étant un peu narcissique. Ce que j’aime, par contre, de ce projet, c’est que ça passe par Michel Giguère. C’est lui, le canal. J’ai fini par dire oui parce que j’aime ça, ce qu’il fait, et que j’aime ça, les analyses de bandes dessinées, comme j’aime les analyses de films ou de romans. Et c’est ce qu’il a fait, Michel, parce que moi, je n’aurais pas pu le faire.

Mais à qui s’adresse cet ouvrage, plus précisément ? Parce que si nous n’avons pas affaire à un traité technique sur la construction d’une bande dessinée, il s’agit quand même d’une analyse assez en profondeur…

M. G. Il s’adresse aux gens qui aiment la lecture. C’est une invitation à aller plus loin. Ceux-ci n’ont pas connu Rabagliati au berceau, quand il a commencé à dessiner. Ils l’ont rencontré quand le premier album de Paul est sorti, en 1999. C’est pour ça que cet ouvrage commence par là, pour briser un peu la chronologie des faits, avant d’aller puiser dans les souvenirs d’enfance de Michel. Et, tranquillement, on va vers des trucs plus costauds, comme le travail de découpage, par exemple. J’amène les lecteurs avec moi, derrière les coulisses, pour voir comment ça fonctionne, tout ça.

M. R. Tout comme un lecteur qui voudrait faire lui-même de la bande dessinée pourrait trouver des trucs, aussi !

Évidemment, comme ce genre de proposition n’arrive pas tous les jours, il est impossible de ne pas demander à Michel Rabagliati s’il a appris des choses sur son propre travail.

M. R. Oh oui ! Il y a des choses que Michel a vues, que j’ai faites, moi, instinctivement. Moi, je suis un ouvrier, je suis dans le travail plus que dans la réflexion sur la façon dont je pourrais raconter un bout d’histoire en particulier.

Quand j’ai commencé à faire de la bédé, j’avais déjà tous les outils, parce que j’en ai tellement lu quand j’étais petit. Juste Tintin, c’est une école.

Donc, c’était impressionnant de voir Michel Giguère trouver, dans mes planches, comment il illustrait certains aspects de ma création que j’ai mis là sans vraiment y réfléchir.

M. G. En fait, le sens de la narration, c’est un peu comme un sens de l’humour ou comme lorsque tu allumes un feu. Tu ne te mets pas à analyser comment tu as placé ton bois quand il brûle !

Il y a des procédés narratifs que j’explique depuis des années. En fait, le défi, ici, était de me limiter à un seul créateur et de trouver, dans l’œuvre de Michel Rabagliati, ce dont j’avais besoin pour rendre hommage à celle-ci. Moi, ma révélation, c’est de constater à quel point c’est riche. J’avais accès à un gros coffre à jouets, dans lequel il y avait tous les jouets dont j’avais besoin. Loin du manuel d’instructions, ou d’une analyse critique que l’on pourrait lire comme un travail en études littéraires, nous avons plutôt les deux pieds dans le processus créatif et sensible d’un de nos créateurs les plus importants et les plus intéressants des vingt dernières années. Avec, en prime, des dizaines de planches reproduites, dont plusieurs inédites. C’est un très beau cadeau.



Ces idées qui changent le monde Quel drôle d’album que celui-ci, consacré à l’histoire du Bauhaus, cette école d’architecture et d’art fondée en 1919 par l’architecte et designer d’origine allemande Walter Gropius. D’autant plus que la trame narrative est menée par l’école elle-même, qui se raconte à travers ses trois déménagements et ses conflits idéologiques internes bien ancrés dans un désir avant-gardiste de modernité. Surprenant, mais un tantinet didactique.

Beauté héroïque Après s’être attaqué, entre autres, à l’adaptation du roman Le joueur d’échecs de Stefan Zweig, voilà que l’auteur français David Sala décide de plonger dans ses souvenirs d’enfance, marqués, entre autres, par l’héroïsme de ses grands-pères, héros de la guerre et de la Résistance. Un récit tout en lenteur, dans lequel on trouve quelques planches magnifiques dont nous saluons particulièrement le traitement de la couleur, qui nous plonge directement dans la nostalgie de l’enfance.

Retour sur une trilogie marquante Je l’avoue, je n’ai jamais réussi

à lire au complet La trilogie

berlinoise de Philip Kerr, étant un peu allergique à l’écriture de son auteur. J’avais donc bien hâte de jeter un oeil au premier tome de cette adaptation qui, comme je l’espérais, donne en souffle, en images et en lignes claires le plaisir de découvrir cette histoire complexe qui

n’attendait que d’être adaptée de la sorte. Hâte de lire

la suite.

