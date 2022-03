Les combats de Françoise David racontés dans deux livres

Cinq ans après avoir quitté l’arène politique, la militante, féministe et cofondatrice du parti Québec solidaire Françoise David revient sur les moments importants qui ont jalonné son parcours. À travers deux livres écrits avec la complicité de la journaliste Lisa-Marie Gervais, on revisite une vie riche, faite d’action et d’engagement.

Une toute nouvelle collection consacrée à celles et ceux qui ont façonné le Québec d’aujourd’hui voit le jour chez Atelier 10. Premiers titres à sortir des presses : Du cœur au combat. Françoise David en cinq temps et son pendant destiné à la jeunesse, Un grand moment dans la vie de Françoise David. La marche Du pain et des roses. La collection a pour nom « Transmission », et c’est avec cette idée de legs en tête que Lisa-Marie Gervais a réussi à intéresser celle qui fut présidente de la Fédération des femmes du Québec de 1994 à 2001. « Elle m’a attrapée au début de la pandémie, alors que j’étais vice-présidente du Mouvement démocratie nouvelle, qui milite en faveur d’une réforme du mode de scrutin. Comme personne d’un certain âge avec une certaine expérience, j’aurais quelque chose à dire qui puisse intéresser des plus jeunes ? J’ai quand même hésité un tout petit peu au début. J’ai essayé de me raconter avec nuance, réserve et une part d’humilité », relate Françoise David.

Au fil des rencontres, en personne au début, puis en virtuel vu la pandémie, Françoise David s’est confiée à Lisa-Marie Gervais avec deux livres en tête. Illustré par Marie-Noëlle Hébert, lauréate du Prix des libraires 2020 pour sa bande dessinée La grosse laide, le livre jeunesse s’articule principalement autour de la marche Du pain et des roses, qui a débuté le 26 mai 1995 et dont Françoise David a été l’instigatrice. On suit la quête d’une militante tenace, persévérante et combative pour qui le sens de la collectivité et de la justice sociale est à mettre en avant. Ici, cette quête prend la forme d’une grande marche de 850 femmes à travers le Québec. Deux cents kilomètres parcourus en dix jours contre la pauvreté et pour plus d’égalité. L’histoire est appuyée par des images à la patine un peu vintage et aux effets de sfumato, comme si on avait retrouvé une boîte de diapositives. On pense aux albums blancs publiés par la maison Grolier dans les années 1980, qui relataient le parcours de modèles inspirants pour encourager la jeunesse à voir grand : Louis Pasteur, Marie Curie, Maurice Richard, entre autres. Lisa-Marie Gervais est de la génération dont les aspirations ont été nourries par ces récits de vie illustrés dans lesquels une valeur humaine était mise en lumière dans le titre, selon la formule : « Un bon exemple de… »

Un bon exemple d’engagement

« Ce n’est pas une bio ordinaire, prévient la journaliste, qui travaille au Devoir et à Nouveau Projet. On ne voulait pas bourrer le texte de références historiques. Une personnalité revient sur les moments glorieux de sa vie, sans occulter les passages plus ardus. »

Tant dans le livre adulte que jeunesse, générosité et transparence sont au rendez-vous ; on ne cherche pas à enjoliver. Le personnage nous est présenté non pas sur un piédestal, mais à échelle humaine. Une identification est possible.

Pour rappel, Françoise David a été élue députée à la tête de Québec solidaire à sa troisième tentative. Dans le livre, elle ne cache pas au lecteur la déception qui fut sienne lors des revers : « J’avais beau tenter de ne pas en faire une affaire personnelle, ça a frappé dur, écrit-elle au sujet de sa deuxième défaite. […] J’ai mis plusieurs mois à me remettre de ma déception et je suis entrée en période de réflexion. » Il faut du courage et de l’humilité pour oser se raconter ainsi : « J’y tenais. J’avais insisté pour que ce ne soit pas qu’un récit de succès. Ça aurait été dommage de gommer les difficultés. J’ai connu des défaites et je voulais les exposer. Les récits de personnages majestueux à qui tout semble avoir toujours réussi, comme s’ils étaient dans une classe d’humains à part, me rejoignent moins. Chacun-e, à sa hauteur et à sa manière, peut faire un petit quelque chose pour faire avancer sa société : chaque geste compte et c’est une idée que je souhaitais véhiculer. »

Idem pour Du cœur au combat, destiné au lectorat adulte. « Le récit est narré au “je”, précise Lisa-Marie Gervais, pour que la transmission soit directe et ne passe pas par le filtre d’une interprétation. »

On découvre ainsi le cœur battant d’une militante ayant grandi dans un milieu privilégié, sensibilisée toute petite aux inégalités par des parents qui furent des modèles pour elle. On est amené comme lecteur à réfléchir à la notion de bien commun. Dans certains passages, on en apprend sur la manière dont on peut exercer son leadership, même quand on n’a pas le gros bout du bâton : « Ça ne sert à rien d’insulter les politicien-ne-s ou les gens avec qui on souhaite développer un rapport de force, écrit-elle. C’est tout un défi de défendre des revendications. L’important, c’est d’avoir des arguments implacables, mais surtout, d’être sincère. Il faut montrer qu’on n’est pas achetable, ce qui attire le respect à défaut de gains concrets. » Un livre à mettre absolument dans les mains des jeunes femmes attirées par la politique.

Au fil des pages, les photos défilent : Françoise David marchant contre la pauvreté avec ses sœurs ; casserole à la main pendant le Printemps érable ; victorieuse à l’annonce de son élection comme députée, à la troisième tentative ; lors d’une accolade avec son amoureux après l’annonce de son retrait de la vie politique, en janvier 2017. Et soudain, quelque chose nous saisit : le sourire de la principale intéressée. Merveilleusement lumineux, un sourire solaire qui émeut, et qui trône en couverture des deux livres. Celui d’une femme inspirante reliée aux autres, chez qui l’indignation aura mené à l’action, et qui aura toujours avancé dans le respect de ses valeurs et idéaux.

Du coeur au combat Françoise David en cinq temps // ​Un grand moment dans la vie de Françoise David. La marche Du pain et des roses Propos receuillis par Lisa-Marie Gervais, Atelier 10, Montréal, 2022, 176 pages.

//

​Lisa-Marie Gervais et Marie-Noëlle Hébert, Atelier 10, Montréal, 2022, 47 pages.