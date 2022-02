Les regards d’André Malraux sur le Québec

En 1963, André Malraux débarque au Québec. Depuis sa première visite en 1937, il s’est arrondi. Son lustre d’écrivain flamboyant d’avant-guerre s’est pour une partie terni. Son crédit, il le doit désormais pour beaucoup à son titre ronflant de « ministre du général de Gaulle ». C’est ce dernier, d’ailleurs, qui lui a demandé, à des fins protocolaires, de représenter la France au pays des érables. « Malraux, lui aurait dit le général, il faut s’occuper du Québec ! » Au programme de cette visite d’une semaine, des vernissages, des réceptions, des inaugurations, des déjeuners, des dîners, des rencontres officielles. Et à chaque occasion, Malraux ne se fait pas prier pour parler.

Ministre d’État chargé des Affaires culturelles de la République, il vient en quelque sorte sanctifier la volonté exprimée par le gouvernement réformateur de Jean Lesage de rompre avec un certain isolationnisme culturel à l’égard de la France. Cette volonté va se matérialiser de plusieurs façons, en bonne partie grâce à Georges-Émile Lapalme, l’ancien chef du Parti libéral devenu ministre des Affaires culturelles. C’est cet homme, pétri de culture française, lecteur avide, qui accueille Malraux à bras ouverts après que celui-ci, diplomatie oblige, eut d’abord fait un rapide crochet du côté d’Ottawa.

« Quand j’ai travaillé sur mes deux livres consacrés à Lapalme, explique Claude Corbo dans un entretien au Devoir, j’ai trouvé, dans ses papiers, un dossier consacré à Malraux. » Dans Malraux au Québec, l’ancien recteur de l’UQAM a colligé l’essentiel de ses interventions publiques lors de la portion québécoise de sa visite au Canada, du 7 au 15 octobre 1963.

Les origines de cette visite remontent à septembre 1960. Georges-Émile Lapalme se trouve alors en France. Grâce à des connaissances communes, il est conduit au bureau de Malraux. Fidèle à ses habitudes, celui-ci se lance dans un long monologue. Au final, Malraux reçoit avec enthousiasme un projet qu’est venu lui présenter en douce Lapalme, sans en avoir prévenu ni le gouvernement québécois ni les services diplomatiques canadiens : créer une délégation du Québec à Paris. « Lapalme ne voulait pas que la France oublie le Québec », indique Claude Corbo. 

Un an plus tard, lors de l’inauguration officielle de cette délégation à Paris, Malraux représentait l’État français. Ce 5 octobre 1961, dans son discours prononcé pour l’occasion, Malraux a expliqué que la culture française avait « conquis le monde comme la culture la plus agréable pour une classe possédante, généralement oisive, qui était, de la Russie à l’Argentine, celle des grands propriétaires terriens ». Il a aussi rappelé au premier ministre du Québec qu’« il convient au Canada de s’appuyer sur la France ».

Éblouie par la verve intarissable de ce ministre, Léonie Gagnon, l’épouse du ministre libéral de l’Agriculture, Alcide Courcy, s’empressa de lui adresser des compliments. « Monsieur Marleau, dit-elle, vous parlez tellement bien ! Vous devriez écrire… » Cette phrase, rapportée sourire en coin par le diplomate André Patry, est restée inscrite dans les annales de la petite histoire politique. « Hormis Lapalme, qui était passionné par la littérature, peu de gens, en fait, connaissaient Malraux au gouvernement québécois », concède Claude Corbo. Malraux n’en entretenait pas moins, de loin en loin, des relations avec André Patry, qu’il connaissait depuis le milieu des années 1950. Le poète Alain Grandbois l’avait aussi connu dès l’avant-guerre. Les deux se retrouvèrent d’ailleurs avec plaisir à Montréal en 1963.

Un rendez-vous manqué

L’année précédente, Malraux avait été invité officiellement au Québec par le gouvernement Lesage. Cependant, la visite avait dû être annulée pour cause d’élections, mais aussi parce que Lapalme avait subi un accident de voiture qui le conduisit droit au lit, précise Claude Corbo. Cette année-là, l’Université de Montréal souhaitait profiter de cette présence de Malraux pour lui faire inaugurer sa nouvelle chaire d’histoire de l’art. Le voyage fut remis à l’année suivante.

Bien que la présence de Malraux au Québec flattât un sentiment d’affirmation culturelle dans certains cercles nationalistes, cette visite officielle ne provoqua aucune vague d’adhésion populaire à son égard. À l’hôtel Windsor, où avait lieu une réception en l’honneur de Malraux, le Dr Jacques Ferron fit sa rencontre. Malraux lui parut un personnage « empaillé », sans plus.

Malraux procède constamment à des associations d’idées qui, le plus souvent, non seulement ne s’éclairent pas les unes les autres, observe Simone de Beauvoir, mais vont même servir à mystifier ses auditeurs. Le caractère grandiloquent de ce personnage parfaitement rompu à l’art des jongleries du langage diplomatique décevait désormais certains de ses anciens admirateurs. À l’heure des tortures en Algérie commises par les forces françaises, il lui sera beaucoup fait reproche de juguler, dans sa vie politique, des principes concrets de fraternité qu’il avait pourtant chantés au temps de la parution de L’espoir.

Que dit Malraux, au début des années 1960, à propos du Québec ? Une chose frappe tout de suite. Il parle davantage de ce que cette nation pourrait être que de ce qu’elle est. Il espère d’abord que « les poètes du Canada » naîtront. Il s’inquiète ensuite de l’architecture qui se dessine à Montréal. « Retournez-vous, voyez les gratte-ciel de cette ville qui sont d’une architecture américaine. Peut-être que dans 10 ans ou dans 20 ans ils seront d’une architecture canadienne-française. » La culture, répète-t-il, n’est pas une affaire d’oisiveté ni de passivité. Il invite conséquemment les Canadiens français à faire preuve de confiance en eux-mêmes.

L’avenir du monde francophone, affirme-t-il, tient à une association soutenue avec la France. Est-ce parce que la France, comme il le dit ailleurs, « apporte la rupture avec un passé médiocre et trop simple » ? « Soyons maintenant ensemble une leçon de liberté », dit-il en tout cas en manière de conclusion d’un de ses discours improvisés.

Un autre Malraux

Au printemps 1937, c’est un Malraux différent qui, pour la première fois, avait débarqué à Montréal. « Il y avait alors une polarisation dans laquelle Malraux s’inscrivait », explique Claude Corbo. Au cœur de la guerre civile espagnole se jouait en effet un prélude à la Seconde Guerre mondiale. Malraux comprenait qu’il fallait, d’un élan commun, voir à vite combattre le fascisme. Aussi avait-il traversé l’Atlantique pour demander au Nouveau Monde de l’argent nécessaire à nourrir cette lutte.

Malraux raconta comment un avion de son escadrille avait été abattu en Espagne. Il parla de la nécessité de combattre, « pour le peuple et pour un idéal de dignité humaine ». Il fit aussi l’éloge du chirurgien montréalais Norman Bethune. Le Devoir, dans ses pages, considérait l’auteur de La condition humaine, prix Goncourt 1933, comme un vulgaire « propagandiste ». Quelques mois plus tôt, le 25 octobre 1936, les rues de la ville avaient vu défiler 100 000 personnes. Elles manifestaient contre le communisme, en faveur des régimes autoritaires, à la gloire de l’Église. Autrement dit, Malraux faisait face, à Montréal, à une vive opposition.

Les auditoires de Malraux sont à majorité anglophones, écrivait Le Devoir, comme pour mieux le mettre à distance. Pourtant, le quotidien Le Canada avançait tout le contraire en rapportant les propos de l’écrivain. Reste que l’accueil qu’on lui fait dans les milieux d’un nationalisme de droite fut assassin.

Biographe de Malraux, Jean Lacouture indique qu’un ouvrier canadien-français lui offrit, afin de contribuer à combattre le fascisme, son unique richesse : une montre. En suivant André Malraux à travers ses deux visites au Québec, il apparaît en tout cas tel un formidable révélateur des changements et des continuités de la société québécoise.

Malraux au Québec Claude Corbo, VLB éditeur, Montréal, 2022, 168 pages