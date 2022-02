«Porca miseria»: comment on devient Tonino Benacquista

Porca miseria. C’est ce qu’éructait son père quand il se heurtait après le souper contreune porte, avant de s’écrouler dans son lit, soûl mort. Soulageant le reste de la famille de sa présence, lui permettant de retrouver la parole et un semblant de gaieté.

« J’ai beau remonter le temps, je ne me souviens pas de mon père à jeun », écrit Tonino Benacquista dans un récit autobiographique justement intitulé Porca miseria — un juron italien qu’on pourrait traduire littéralement par « cochonnerie de misère ».

« Parler de moi, c’était la première fois que je le faisais et ça sera certainement la dernière », assure Tonino Benacquista, joint par téléphone à Paris. Ce récit autobiographique, mélange de mémoires et de roman familial, ne sera qu’une parenthèse dans son œuvre. « Ma vie en soi n’a pas beaucoup d’intérêt, pense-t-il. Mais parler de soi, c’est parler aussi de beaucoup d’autres choses. De culture populaire, de double culture, de sentiment d’appartenance, d’identité, de déracinement. »

Même si tous ses romans, fait-il aussi remarquer, contiennent une part autobiographique. Lui qui a enfilé les petits boulots dans la trentaine, qui a été entre autres accompagnateur de nuit dans les voitures-lits entre la France et l’Italie (La maldonne des sleepings, 1989) et accrocheur de toiles dans une galerie d’art contemporain (Trois carrés rouges sur fond noir, 1990).

Né en 1961 à Choisy-le-Roi, de parents italiens, Elena et Cesare, originaires du Latium, qui avaient émigré en 1954 dans cette commune de la couronne sud de Paris, l’auteur de Malavita (2004) remonte aux sources. Cette immigration, à laquelle sa mère avait dû se résigner, constitue en quelque sorte la « faute originelle ». Ses parents n’ont jamais pu maîtriser la langue française, sa mère étant même « incapable d’une phrase complète chez le boulanger ». Le petit Tonino a ainsi très vite servi d’interface entre ses parents et le reste du monde.

Entre l’alcoolisme paternel vociférant et la résignation silencieuse de sa mère, deux poisons, Benacquista retrace ainsi son parcours semé d’obstacles vers l’écriture. De sa naissance dans cette famille modeste où l’on ne trouvait pas un livre, jusqu’à son épiphanie tardive pour la lecture au milieu de l’adolescence. De ses premières armes en littérature jusqu’à cette période d’agoraphobie où, pendant vingt ans, écrit-il, « j’ai soigné la pathologie de ma mère par l’addiction de mon père ».

Comment on devient écrivain

Et sous la ribambelle de souvenirs choisis, Porca miseria apparaît comme le récit d’une sorte de miracle : comment envers et contre tout on devient écrivain.

Régulièrement, sa mère lui tendait une enveloppe, jamais décachetée, en provenance de l’école. Si elle avait su lire, elle serait tombée sur ces phrases : « Élève médiocre. Résultats décevants. Peut mieux faire. » Particulièrement nul à l’oral, raconte l’écrivain, on y retrouvait aussi souvent la mention suivante : « Doit faire ses preuves à l’écrit. »

« Écrire, c’est se venger », écrit Tonino Benacquista dans Porca miseria. Mais se venger de quoi au juste ? « Le corollaire de cette phrase-là, précise l’écrivain en entrevue, je le donne un peu plus tard dans le bouquin : faute de réparer, écrire c’est rétablir. C’est un peu la même idée. Ça peut être de rétablir dans ses propres mots ce qu’on est ou ce qu’on ressent. Avoir accès à la parole, mais par l’écrit. Avoir le temps de formuler ce qu’on a à dire. »

Pour vaincre par la parole une certaine inhibition, contourner un manque de légitimité, une difficulté à s’exprimer avec aisance — ce qu’il a lui-même toujours éprouvé, assure-t-il. Se venger du réel lorsqu’il nous déçoit ou qu’il est insuffisant.

Pour Tonino Benacquista, écrire était aussi une façon de contredire le destin. De refuser ce qui semblait peut-être joué d’avance. « Il est vrai que mes frères et sœurs n’ont pas eu d’ambitions particulières. Moi, j’en avais une qu’eux n’avaient pas. Ça m’est tombé dessus. J’ai eu cette ambition et je n’en démordais pas : c’est-à-dire que ça ne pouvait pas être autre chose. »

Une « fixation » qui s’est installée dès le moment où, à la fin de l’adolescence, il a découvert la Série noire, la mythique collection de romans policiers de l’après-guerre chez Gallimard. « Le reste de ma vie ne serait qu’une parenthèse en attendant de pouvoir vivre de ma passion pour le récit », se souvient-il.

Ce qui lui arrivera en 1991 avec La commedia des ratés, son quatrième roman, avant qu’il ne devienne un scénariste plusieurs fois récompensé, en particulier pour son travail avec Jacques Audiard (César du meilleur scénario pour Sur mes lèvres en 2002 et César de la meilleure adaptation pour De battre mon cœur s’est arrêté, quatre ans plus tard).

Raconter, faute de comprendre

Mais pour écrire, il fallait lire. Et jusqu’à ce qu’il soit forcé de lire Une vie de Maupassant, à quinze ans, la résistance à la lecture était plus forte que tout. À l’école, lorsqu’il n’avait aucune idée des réponses, il lui arrivait souvent de répondre aux examens par de petites fictions.

« Et c’est aussi ce que j’avais envie de dire au lecteur, et pourquoi pas au jeune lecteur : voilà, ce n’est pas parce qu’on est absolument un amoureux de la littérature qu’on va se mettre un jour à écrire. Pour moi, ça a pris du temps. Je sais aussi que j’ai écrit avant d’avoir lu », lâche-t-il. Un paradoxe qui est difficile à expliquer, en convient-il, mais Tonino Benacquista essaie dans son livre de donner des éléments de réponse.

À ses yeux d’adulte, la fiction « c’est raconter, faute de comprendre ». « Raconter, c’est donner sa version du monde, mais sans passer par des idées et des thèses. Moi, si j’ai quelque chose à dire, je le fais par des situations, des personnages, des rebondissements. Quand je crée une situation dans un roman, poursuit-il, je la propose au lecteur, qui l’absorbe et la métabolise avec son propre vécu. Avec sa mémoire, ses souvenirs, son savoir. Et ça fait écho ou pas, mais le lecteur fait au moins la moitié du travail. »

« Je crois que la fiction sert à ça. Elle passe par l’émotion. À partir du moment où on a été touché par un personnage, il ne peut pas mentir. »

Le livre est aussi un hommage senti à la France, terre d’immigration et d’accueil. « Quel autre pays aurait donné à un enfant né de parents illettrés le goût d’écrire ? » se demande-t-il. À la fin de Porca miseria, Tonino Benacquista se livre à une uchronie ludique et imagine l’histoire de sa famille dans d’autres pays que la France (comme les États-Unis ou l’Italie).

« Je pense que le seul pays où je serais devenu écrivain, c’est forcément la France, croit-il. Ce rapport aux livres et aux lettres, je l’ai senti en France. Et j’ai certainement rencontré les bonnes personnes aux bons moments, qui m’ont encouragé dans cette voie. »



Porca miseria Tonino Benacquista, Gallimard, Paris, 2022, 208 pages