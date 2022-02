Stephen Dorsey décortique le désavantage noir

Stephen Dorsey a été profondément marqué par le racisme. Il en a fait l’expérience, dans des conditions extrêmement traumatisantes, lorsqu’il était encore un enfant. Sa mère, blanche et en couple avec un Belge immigré au Québec, lui a fait croire durant plusieurs années, à la demande de son conjoint, que lui et son frère étaient des enfants adoptés. Ce n’est que vers l’âge de dix ans que Stephen a finalement appris qu’il était bien, comme son frère d’ailleurs, le fils biologique de sa mère, qui les avait eus d’un homme dont elle s’était séparée des années auparavant.

« En fait, mon beau-père voulait cacher à tout le monde que sa femme avait couché avec un homme noir », écrit-il. Cette expérience, Stephen Dorsey la raconte dès les premiers chapitres de son livre Noir et blanc, qui vient de paraître en français chez Nimbus. Aussi bien le dire d’emblée, le livre de Stephen Dorsey, touffu et dense, aurait bénéficié d’un travail d’édition plus soigné dans sa traduction française. On y trouve des coquilles impardonnables, comme le fait d’orthographier incorrectement le nom de l’auteur sur le quatrième de couverture.

Il reste que sa pensée comme son histoire éclairent l’expérience noire au Québec comme peu de gens l’ont fait jusqu’à présent. Malgré une histoire familiale difficile, Stephen Dorsey a fait son chemin dans la vie. Aujourd’hui homme d’affaires dans le domaine de la gestion de la marque et du marketing, il a pourtant senti remonter l’affect de son enfance en 2020, lorsque l’assassinat filmé de George Floyd par un policier a donné naissance au mouvement Black Lives Matter.

« Toutes les émotions sont revenues, dit-il en entrevue. J’étais très en colère. Tout le monde m’appelait pour me demander comment je me sentais, ce que je pensais de tout ça. Il fallait que je fasse quelque chose, que je m’implique. »

Un chapitre sur le Québec

Partant de son histoire personnelle, Stephen Dorsey poursuit sur le thème du racisme systémique au Canada. Très agacé par l’obstination de François Legault à refuser de reconnaître la présence de racisme systémique au Québec et vigoureusement opposé à la loi 21 sur la laïcité de l’État, il consacre à sa province natale tout un chapitre intitulé « Les inégalités systémiques, l’exceptionnalisme du Québec ».

En niant le racisme systémique, on en fait une histoire marginale, une histoire de cas individuels, poursuit-il, et cela « met de côté le grand problème ».

Ardent fédéraliste, Dorsey en profitepour critiquer le système québécois qui favorise le français au détriment de l’anglais, lui qui a été de la dernière cohorte d’enfants à pouvoir étudier l’anglais à l’école bien que ses parents soient francophones.

Mais revenons au racisme systémique canadien dans son ensemble, que Stephen Dorsey documente abondamment, en revenant d’abord sur l’histoire. Il rapporte la volonté de sir Wilfrid Laurier, en 1911, d’adopter un décret interdisant aux Noirs d’entrer au pays pendant une année entière, sous prétexte qu’ils n’étaient « pas adaptés au climat ». Ce décret n’est cependant jamais entré en vigueur. Plus tard, il fait référence à l’exclusion des Noirs des facultés de médecine pratiquée par de grandes universités du pays, nommément l’Université Queens, qui n’a aboli cette mesure qu’en 1965, l’Université de Toronto et l’Université McGill, de Montréal.

L’avantage blanc

Dorsey met en avant le fait que ces politiques ont eu des conséquences sur plusieurs générations de personnes issues de la communauté noire, et sont en partie responsables de l’écart économique qui ne semble pas se combler entre les personnes blanches et noires. « On commence avec un désavantage générationnel », dit-il.

Plus près de nous, le harcèlement policier dont souffrent les communautés noires les empêche aussi de se sentir sur un pied d’égalité avec les autres citoyens. « Au cours des quatre dernières décennies, j’ai vécu dans plusieurs des plus grandes villes du Canada, dont Montréal, Toronto et Vancouver, où la police a tué des citoyens noirs, des personnes de couleur et des Autochtones, à un rythme disproportionné par rapport à la population en général, et surtout aux personnes blanches », écrit-il.

« Les personnes de couleur et les Autochtones sont plus surveillés, plus souvent accostés, et plus souvent tués par la police, ajoute-t-il en entrevue. Lorsqu’ils vont en prison, ils y vont plus longtemps, et ça continue. »

« Si tu es un parent, chaque fois que tes enfants sortent de la maison, tu penses qu’ils peuvent se faire arrêter ou peut-être pire, juste parce qu’ils sont Noirs. Une famille blanche n’a pas besoin de penser à ça », dit-il. Ce sont toutes ces réalités qui forgent ce que Dorsey appelle aujourd’hui « l’avantage blanc ». En entrevue, il dit croire que cette expression prépare mieux la voie à des discussions fertiles entre les communautés que celle de « privilège blanc ».

Stephen Dorsey trouve tout de même que les choses s’améliorent, que les consciences se sont aiguisées, mais qu’il y a encore beaucoup de travail à faire, notamment dans la mise en place de politiques publiques et privées adaptées. « C’est triste qu’on ait eu besoin qu’une personne soit tuée sur vidéo » pour réagir à ce point, dit-il au sujet du mouvement Black Lives Matter.



Noir et blanc Stephen Dorsey, traduit de l’anglais par Aycha Fleury, Nimbus Publishing, Halifax, 2022, 306 pages