«Connemara»: Nicolas Mathieu, romancier anthropologue

Hélène et Philippe, un couple de professionnels ayant deux enfants, sont revenus vivre en province dans l’est de la France, à Nancy — qui ne se prononce pas, non, comme dans une chanson de Lucien Francœur —, après des études prestigieuses et un début de carrière dans des cabinets de conseil à Paris.

Sur papier, après un premier burn-out, Hélène semble tout avoir, « la maison d’architecte, le job à responsabilités, une famille comme dans Elle, un mari plutôt pas mal ». Pourtant, il y a chez elle une faille qui s’agrandit de jour en jour.

Christophe, lui, n’est jamais parti et n’a pas beaucoup bougé non plus depuis l’époque où il était le fantasme adolescent d’Hélène. Ancien joueur étoile de hockey devenu vendeur de nourriture pour chiens, il vit chez son père et s’occupe en garde partagée du petit garçon qu’il a eu avec sa première blonde. À quarante ans, les cheveux se font plus rares, les chemises sont plus serrées. L’homme lutte mollement contre « le sentiment de gâchis, la lassitude et l’impossible marche arrière ».

Les protagonistes du troisième roman de Nicolas Mathieu, Connemara, qui renvoie à la chanson grandiloquente de Michel Sardou, évoluent dans une tonalité très semblable à celle qui baignait Leurs enfants après eux (Actes Sud, prix Goncourt 2018). Chez eux aussi, devenus adultes, la « vie devenait cette suite de prévisions, de rognages minuscules, de privations sans douleur compensées par des plaisirs toujours insuffisants ».

Dans la continuité ou la redite, Connemara avance à coups d’allers-retours entre l’adolescence et l’âge mûr d’Hélène et de Christophe, entre le milieu des années 1990 et 2017, alors que se font entendre les échos des élections présidentielles de 2017, alors que le pays était « devenu cette épouvantable cocotte-minute prête à sauter ».

Voilà ce qui fait un peu de Nicolas Mathieu, très habile à reconstituer ce monde et ces vies, une sorte d’anthropologue de la France des 25 dernières années. Enjeux politiques régionaux, références culturelles locales, idiomes populaires et jargon d’entreprise (avec ses nombreux anglicismes) alimentent l’hyperréalisme très « franco-français » de ce romancier doué. Au risque de s’aliéner quelques lecteurs étrangers.

Connemara ★★★ Nicolas Mathieu, Actes Sud, Arles, 2022, 400 pages