«On meurt tous d’avoir vécu»: la mort lui va si bien

Après 19 ans à se répéter professionnellement, Louky Crapo obtient enfin la promotion qu’il espérait : responsable de la section des viandes froides. Eh non, il ne travaille pas dans une boucherie, comprend-on vite dans On meurt tous d’avoir vécu, premier roman de la chroniqueuse littéraire du Journal de Montréal Karine Vilder. « Dans le milieu du journalisme, écrit-elle, cette carnassière locution […] désigne plutôt les rubriques nécrologiques rédigées longtemps à l’avance et gardées au frais jusqu’à la mort des célébrités concernées. » Les carrières et les vies y sont hachées par le menu. Il ne reste qu’à ajouter le quand et le comment.

Employé au bureau new-yorkais de la Free Press Agency, Louky Crapo rêvait de signer de tels textes au lieu de végéter dans l’anonymat en pondant des avis de décès sur des monsieur et madame Tout-le-Monde dont tout le monde se fiche à part leurs proches. Le miracle a lieu en cette année 2009. Non seulement Louky obtient-il le poste tant convoité, mais il excelle dans ce rôle. Mieux encore qu’il ne l’imaginait. Parce qu’il se découvre… un petit talent ? Un don ? Disons simplement que sa vie va changer.

On le sent dès les premiers mots : malgré son thème, le roman de Karine Vilder ne se consomme pas avec une tête d’enterrement. La plume de l’autrice est trempée dans une encre noire d’humour. Et puis si, comme le veut la croyance, les journalistes rêvent (tous ?) d’être écrivains, leur pratique journalistique ne prend pas le bord quand la fiction s’impose.

C’est le cas dans cette histoire, oui, abracadabrante, mais aussi bourrée d’anecdotes véridiques concernant les morts les plus loufoques — plusieurs « récompensées » par des Darwin Awards qui, créés en 1993, se spécialisent dans la chose. Et puis, décrochant du fil narratif pour ajouter faits ou information en bas de page, Karine Vilder sème ici et là le fruit de ses recherches et/ou de ses années d’expérience journalistique et/ou de lectrice.

À l’arrivée, si les jeux de mots (qui percolent jusque dans le nom des personnages) flirtent avec le « trop » et que les détours humoristiques peuvent parfois alourdir la lecture, On meurt tous d’avoir vécu distrait, amuse et fait vraiment du bien. En a-t-on vraiment besoin ? demanderait l’autre. Oui.

On meurt tous d’avoir vécu ★★★ Karine Vilder, Stanké, Montréal, 2022, 217 pages