Six albums de survie existentielle pour reprendre notre souffle

La pandémie nous aforcés à nous replier. À explorer les tropiques de nos murs et l’exotisme de nos plates-bandes. Ça a craqué de partout, mais ça nous a permis, aussi, de retrouver des élans solidaires que l’insouciance nous avait fait oublier. Voici six albums pour nous rappeler que, parfois, tout ce que l’on cherche se trouve dans les livres.

Une île pas comme les autres

« Quelle direction dois-je prendre ? L’horizon est-il encore loin ? » Voilà deux questions qui gouvernent la protagoniste de L’île du bonheur, de Marit Törnqvist. Dans cette fable existentialiste, une jeune fille navigue en pleine mer, seule sur son bateau. Elle découvrira plusieurs îles qui déclineront autant de façons d’habiter le monde et, incidemment, de trouver le bonheur.

Dans ce voyage de peu de mots, les illustrations allient aquarelle, gouache, acrylique, encre, et nous happent. Elles sont si magnifiques qu’il aurait été invitant d’opter pour le grand album. Pourtant, on salue ce menu format, qui s’offre à nous tel un carnet de voyage, créant une intimité instantanée avec la protagoniste et sa quête. Sublime et envoûtant.

Ce qu’il nous reste

L’histoire d’Isabelle, narratrice deMadame J. et les paquebots, n’est pas banale. Cadette de ses trois sœurs, on la retrouve un matin où le printemps se dessine à travers les rideaux de sa fenêtre. Leur mère, partie six mois plus tôt, est toujours absente. Le temps passe et elle ne revient pas : « C’est long attendre. On ne sait pas quand ça va finir. » Leur père s’occupe de tout, multiplie les repas de pâtes, moyennant quelques variations. Heureusement, il y a aussi la voisine, Madame J., qui réserve toujours un accueil chaleureux aux filles, leur offre de sa confiture maison et un peu de sa sagesse.

Le récit de Madeleine Allard baigne dans une tendresse qui trouve un écho chaleureux et vivant dans les illustrations d’Émilie Leduc. Dans le vide béant de l’absence de la mère, la vie d’Isabelle devient habitable, tant qu’elle ne manque pas de bras à serrer. Et puis, au fond, « attendre, c’est quelque chose qui se fait tout seul ».

Une bouchée à la fois

Dans Un léger goût de mangue, Davide Cali nous invite dans une bourgade imaginaire où « quelque chose de gros, d’énorme, de gigantesque tomba du ciel ». Le village se réunit et conclut qu’il s’agit, sans aucun doute, d’un gros problème. Le Grand Chef des Armées, l’Inventeur et le Philosophe arrivent à court de solutions. Heureusement, une fillette curieuse aborde la situation autrement et transforme ce problème en vrai régal. Pied de nez au monde adulte, cet album taquin débouche sur une jolie morale. On salue les illustrations de Marco Soma, spectacle coloré qui magnifie cet univers fantasmagorique.



L’histoire d’Une lumière sous mon lit, de Jérôme Camil, ne pourrait être plus élémentaire : au beau milieu de la nuit, un enfant se réveille dans la noirceur de sa chambre et craint les étranges bruits provenant de sous son lit. Le schéma narratif est si simple qu’il ne commande aucun mot. Le génie est ailleurs : dans le montage de l’album. Pris à l’horizontale, le livre juxtapose deux histoires, qui présentent chacune l’envers de l’autre image ou, en d’autres mots : le dessous du lit. Un coup de génie tout en subtilités qui fait la lumière sur la peur du noir. La pandémie a été l’occasion, pour plusieurs, de retourner vers la pratique des envois postaux. Pierrette Dubé, avec La boîte aux lettres, nous propose de renouer avec le romantisme suranné des lettres postales. Octave, récent propriétaire d’une boîte aux lettres « assez grande pour y mettre 26 lettres », amorce une correspondance avec Winifred, qui habite aussi loin que l’Australie. Leurs échanges saugrenus mettront au monde une amitié tout en nous faisant découvrir, avec originalité, l’alphabet. Un voyage ludique qui commence par les illustrations d’Aurélien Galvan. La jeune Mina, protagoniste du plus récent de Matthew Forsythe, semble imperturbable. Pourtant, lorsque son père ramène à la maison de bien étranges écureuils, elle peine à trouver le sommeil. Doit-elle s’inquiéter des lubies de son père fantasque ? Dans ce récit, Forsythe s’appuie sur un humour décalé et des illustrations touffues, aux couleurs chaudes, pour décrire le lien de confiance qui unit un père à sa fille.

L’île du bonheur



★★★★ ​1/2 Marit Törnqvist, traduction du néerlandais par Maurice Lomré, La joie de lire, Genève, 2022, 80 pages. À partir de 7 ans.



Madame J et les paquebots



★★★★

​Texte de Madeleine Allard et illustrations d’Émilie Leduc, Québec Amérique, Montréal, 2022, 32 pages. À partir de 6 ans.

Un léger goût de mangue



★★★ ​1/2 Texte de Davide Cali et illustrations de Marco Soma, Sarbacane, Paris, 2022, 32 pages. À partir de 4 ans.

Une lumière sous mon lit



★★★ ​1/2 Jérôme Camil, Alice jeunesse, Bruxelles, 2022, 48 pages. À partir de 5 ans.

La boîte aux lettres



★★★ ​1/2 Texte de Pierrette Dubé et illustrations d’Aurélien Galvan, La courte échelle, Montréal, 2022, 32 pages. À partir de 4 ans.

Mina



★★★ Matthew Forsythe, Comme des géants, Varennes, 2022, 64 pages. À partir de 4 ans.