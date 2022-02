Elsa Pépin, et si on donnait une place à l’oubli?

D’une part, il y a la jeunesse. L’expérience euphorisante de l’amour, du sexe, de la drogue, des soirées qui se fondent dans le lever du soleil. Puis, il y a la mère. L’impression de se dissoudre dans un autre, de perdre une partie de soi dans la fusion, de voir son corps s’échapper, se liquéfier, survivre pour deux.

Ces extrêmes, ces oppositions qui façonnent et triturent le corps, qui ouvrent la voie à une nouvelle perception du monde et de soi, sont au cœur du second roman d’Elsa Pépin, Le fil du vivant. « Ces deux pôles — la mère et la débauche — peuvent sembler contradictoires chez la même personne, souligne l’écrivaine. Pourtant, avant de donner la vie, de se dévouer à autrui, le corps de la mère a connu d’autres expériences, y compris des destructions. Ces deux états se ressemblent en quelque sorte, puisqu’ils forcent l’individu à sortir de son unité, à tester la porosité des frontières entre soi et le monde. »

Pour sonder ces oppositions, la romancière a imaginé le personnage de Iona, une jeune mère déchirée entre un désir de fusion et l’envie de s’évader. Alors que des pluies diluviennes s’abattent sur le Québec et que les eaux du fleuve menacent d’engloutir Montréal, elle est forcée de se réfugier dans le manoir de la famille de son conjoint, Nils, à l’abri de la civilisation.

Noyée par les flots, la forêt qui les abrite ne tarde pas à subir une profonde mutation, délaissant érables, frênes et conifères au profit d’algues spongieuses, de champignons colorés, de mousse abondante et de végétation jusqu’alors inconnue. Les fourmilières remontent à la surface, les poissons et les cervidés disparaissent, la nourriture, comme l’espoir, se raréfie.

Accueillir le chaos

Ici, la dystopie climatique devient prétexte à explorer sous toutes ses coutures la violence d’événements qui portent au bord du gouffre et font exploser les fragiles barrières qui distinguent la destruction de la survie.

« La perspective d’une crise climatique nous habite depuis longtemps, poursuit l’autrice. On vit dans un monde où l’on est forcé d’admettre qu’on va perdre quelque chose. J’ai beaucoup observé les réactions individuelles quant à cette perspective de changement, de danger, de nouveauté. Personnellement, je suis très influencée par la pensée de Nietzsche, quand il parle du fait que pour avancer, il faut donner une place à l’oubli. L’humanité est vivante, et fait partie d’un vouloir qui n’a pas de finalité. Tôt ou tard, il faudra accepter de laisser des choses derrière. »

Le manoir où sont réfugiés les personnages devient donc un laboratoire pour donner vie aux discours, aux idéologies et aux archétypes politiques et sociaux qui polarisent notre société. Certains, comme Nils, choisissent le repli sur soi, s’enracinent dans les repères du passé, cherchent à contrôler le moindre imprévu, au risque de sombrer dans l’inertie. D’autres, comme Iona, suivent le mouvement, s’ancrent dans le présent pour mieux accepter les changements.

« La crise climatique est une autre forme d’expérience de perte de soi, qui oblige à se mettre à l’écoute de la vie, à renouer avec des savoirs précieux qu’on a arrêté de valoriser. À travers l’ouverture du personnage de Iona, j’ai voulu montrer les forces qu’on peut tirer de l’expérience maternelle et de la constante adaptation qui en découle. Ancienne ballerine et pianiste, deux disciplines qui exigent la rigidité et la résistance d’un corps excessivement balisé, elle a dû apprendre à explorer le mouvement sans le carcan, à faire confiance au chaos. »

Vivante et souveraine

Dans ce monde en métamorphose, la jeune mère apprend donc à ses enfants à danser dans la houle, à trouver de quoi s’ancrer dans la danse vertigineuse d’une mer déchaînée. En les regardant perdre et reprendre pied, elle retrouve aussi une part d’elle-même, jusqu’alors égarée dans le dévouement et l’attention constante que nécessitait leur accompagnement dans le monde d’avant.

« En choisissant la vie en communauté, Iona se transforme, accepte de se détourner un peu de ses enfants, d’en laisser la charge à d’autres. Elle comprend que de répondre en tout temps à leurs besoins ne leur rend pas nécessairement service. Elle devient une mère moins dévouée, mais plus vivante, proche de son désir, souveraine. C’est un processus constant, que je souhaite à moi-même et à toutes les femmes. »

Cet accueil du chaos, cette valorisation du présent n’empêchent pas la romancière de plonger dans le passé de sa protagoniste, pour mieux mettre en lumière sa capacité à se relever et à s’abandonner à l’inconnu. Certains de ses thèmes de prédilection — que l’on retrouvait déjà dans son recueil de nouvelles Quand j’étais l’Amérique (XYZ, 2014) et dans son roman précédent Les sanguines (Alto, 2016) — sont ainsi convoqués, parmi lesquels l’importance de la filiation, ainsi que l’héritage des siens et de la somme de ses expériences.

Elsa Pépin glisse donc, ici et là, des allusions au père de Iona, réfugié de la guerre civile libanaise. « Cet homme, qui a connu l’exil, a besoin d’attaches, de racines. Sa fille porte en elle ce legs, ce besoin d’être plantée quelque part. Pour s’adapter, elle devra revisiter cet héritage, choisir ce qu’elle prend, ce qu’elle délaisse, et ce qu’elle invente à partir de ça. »



Le fil du vivant Elsa Pépin, Alto, Montréal, 2022, 232 pages