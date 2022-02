«L’amour la mer»: méditation baroque

Intérieurs clairs-obscurs. Joueurs de cartes aux ombres allongées par les chandelles, musiciens qui s’aiment ou se querellent, femme en robe de chambre dont le regard flotte entre deux eaux.

On a souvent l’impression, lorsqu’on ouvre un roman de Pascal Quignard, de pénétrer dans le tableau d’un peintre français du XXVIIe siècle. Un portrait de Poussin ou de Vouet. Une scène nocturne de Georges de La Tour. Les personnages s’animent et sortent du cadre, ils ont soudain une voix et des intonations, des parfums, des désirs et des plaisirs.

C’est une fois encore le cas avec L’amour la mer, le dernier roman en date de l’écrivain français de 73 ans, improbable Prix Goncourt en 2002 avec Les ombres errantes. Avec sa touche lente et impressionniste, Pascal Quignard investit le Grand Siècle, époque lointaine qui agit dans son œuvre à la façon d’une basse continue.

En 1652, année terrible, dans la foulée d’une guerre religieuse perpétuelle, le royaume de France, en guerre avec l’Espagne, reste secoué de violences, de famines et d’épidémies liées à la Fronde, une période de révoltes brutales envers le pouvoir monarchique.

C’est le moment que choisit Pascal Quignard pour donner vie à une cohorte de musiciens virtuoses qui sillonnent le nord de l’Europe. Certains qui ont parfois existé, comme Johann Jakob Froberger (1616-1667), organiste et claveciniste allemand. Ou d’autres qu’il imagine à partir des ombres de l’Histoire, alors que s’annonce aussi la disparition du luth — dont le nom, sans rapport, était trop proche de la religion luthérienne.

L’amour la mer se déploie autour d’une histoire d’amour triste entre Thullyn, une grande et belle violiste d’origine finlandaise, et Lambert Hatten, luthiste virtuose de Mulhouse et copiste recherché malgré son caractèredifficile. « Avec lui, on prenait des pincettes comme on fait pour les braises dans les cheminées ou les fours. » Tandis qu’avec Thullyn, « toute la douleur appartenait à la musique et la musique avait partie liée au rugissement des vagues de la mer ».

Ils se sont aimés et se sont quittés, sans jamais cesser de s’aimer. Et de part et d’autre le mystère demeure entier. « L’un et l’autre ils auraient dû s’entendre mais ils s’aimèrent. Ils préférèrent s’aimer à s’entendre. Sans doute eurent-ils raison. Mais eurent-ils raison ? Ils vécurent ensemble deux fois neuf mois, parfaitement heureux. »

Quignard, lui, lance une piste : « Il se trouve que dans le même lit la femme et l’homme ne font pas le même rêve. » Quignard encore : « Il faut avoir du courage quand le bonheur est là. » Peut-être ont-ils manqué du courage d’aimer.

D’Anvers à Stockholm, de Paris à Ostende et jusqu’à l’une des îles au large de Constantinople, on y fait des allers-retours entre le passé et le présent comme on suivrait les mouvements d’une marée. Pascal Quignard nous les raconte en nous faisant entendre les échos d’une Europe aux mille frontières, où circulaient aussi sans retenue les partitions, les amours et les idées.

Avec sa manière riche et méditative,Pascal Quignard vit selon un autre rythme et dans une autre époque. Si le roman commande une lecture lente, rien n’est vraiment empesé ici, son écriture sait se faire charnelle et minérale. Avec lui, un concert se déploie à travers toutes ses dimensions : « Puanteurs des perruques trempées, relents de vin acide, odeurs perpétuelles de suie de conduit de cheminée, de fumée de tabac, de chandelles éteintes, de suées des aisselles. »

Et on croisera dans L’amour la mer, comme des ombres, certains personnages de ses romans précédents. L’inoubliable Monsieur de Sainte-Colombe, le maître de musique janséniste de Tous les matins du monde (1991). Meaume, le graveur défiguré de Terrasse à Rome (2000). Quelques spectres aperçus dans Le salon du Wurtemberg (1986). Autant de jalons d’une œuvre érudite et exigeante qui n’ont pas fini de nous hanter.

L’amour la mer ★★★ 1/2 Pascal Quignard, Gallimard, Paris, 2022, 400 pages