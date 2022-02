Des finances personnelles à leur meilleur

Faut-il ouvrir un compte conjoint avec sa tendre moitié ? De quelle façon investir à la bourse et pourquoi le faire ? Comment bien préparer sa succession ? Parfois intimidant, tabou ou encore fascinant, le sujet des finances personnelles est objet de préoccupations. Voici trois nouvelles lectures québécoises qui pourraient vous aider à mieux tenir les cordons de la bourse.

Après son premier livre, Les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez, Nicolas Bérubé a reçu une myriade de questions sur l’investissement. C’est ce qui l’a poussé à écrire son nouvel ouvrage, dans lequel il donne les outils pour se lancer et prendre ses placements en mains. « Je me suis inspiré de mon propre parcours. J’ai fait toutes les erreurs possibles et puis j’ai creusé, appris, lu », raconte le journaliste à La Presse.

« Souvent, on a l’impression que la Bourse, c’est un gros casino, que c’est très risqué et qu’il faut absolument en faire une carrière pour avoir des chances d’avoir un bon rendement », soulève-t-il. Or, l’investissement autogéré peut s’avérer plus simple et rapide qu’on ne le croit lorsqu’on adopte « les bonnes pratiques », explique Nicolas Bérubé : ne pas céder à la panique lorsque les marchés chutent, investir dans des fonds négociés en bourse (FNB) plutôt que dans des actions à la pièce, notamment.

L’auteur déboulonne aussi le mythe qu’investir prend du temps, « si vous prenez seulement une heure par année, si vous investissez dans les FNB indiciels et si vous êtes capable de dormir sur vos deux oreilles, vous allez battre les pros », illustre-t-il. « Se désintéresser de ses placements est payant. »

Enfiler ses bas bruns et discuter d’argent avec son conjoint est rarement considéré comme étant romantique. C’est pourtant crucial de le faire, expliquent les comptables Pierre-Yves McSween et Paul-Antoine Jetté dans leur dernier livre. « Le couple et les finances, ça va ensemble. C’est impossible de dissocier les deux », lance d’emblée l’animateur de l’émission L’indice McSween, à Télé-Québec, et auteur des livres à succès Liberté 45 et En as-tu vraiment besoin ?. « Ce nouveau livre donne des outils aux couples pour leur permettre d’éliminer toute asymétrie d’informations entre les deux personnes », résume-t-il.

« La vie en société fonctionne avec un certain nombre de règles du jeu », renchérit Paul-Antoine Jetté. « En gros, on a lu les règles et on vous les explique. Ce qu’on dit, c’est que si vous voulez jouer, soyez conscients de ces règles. » Au fil des 400 pages, les deux acolytes, qui se défendent d’être trop cyniques, décortiquent avec un humour provocateur les factures de la vie à deux : de la répartition des dépenses, à la violence financière en passant par les conséquences du mariage ou les dessous de la pension alimentaire.

Le planificateur financier et conseiller en gestion de patrimoine Fabien Major côtoie dans son quotidien des Québécois qui viennent de vendre leur entreprise, qui ont reçu un héritage ou encore qui ont vendu des biens immobiliers. « De la richesse, j’en ai vu passer au point d’en être très étonné. Je rencontre des gens qui se retrouvent avec un beau problème, mais qui ne savent pas nécessairement comment gérer cet argent », explique l’auteur en entrevue.

Contrairement à de nombreux livres sur les finances personnelles, celui-ci n’explique pas comment « faire un coup d’argent », mais plutôt comment le gérer une fois qu’on en a, prévient Fabien Major. Dans son nouvel ouvrage, il détaille entre autres les pièges dans lesquels ne pas tomber lorsqu’on s’enrichit, les concepts fiscaux de base pour bien gérer ses avoirs, ou encore les outils pour préparer sa succession.

Par exemple, des parents qui ont accumulé une certaine richesse peuvent-ils faire don d’une partie de leur argent à leurs enfants pour l’achat d’une propriété ? « Il faut faire attention. C’est important de faire les bons calculs pour ne pas se mettre dans le pétrin à la retraite », avertit M. Major.

