«L’amour aux temps d’après»: de l’amour et des restes humains

Des IA pouvant simuler des émotions, des êtres de synthèse plus humains que leurs créateurs, des mondes dévastés par les bouleversements climatiques, des vaisseaux géants fuyant vers des planètes inconnues : tous les éléments propres aux récits postapocalyptiques sont bien en place dans L’amour aux temps d’après, recueil de neuf nouvelles dirigé par Joshua Whitehead (Jonny Appleseed, Mémoire d’encrier, 2019). Toutefois, aucune de ces histoires ne nous emmène en terrains connus. Et c’est ce qui fait leur originalité, leur charme et leur intérêt.

« Alors qu’au départ, ce projet se voulait axé sur les dystopies, nous avons décidé, au terme de conversations approfondies, de lui faire prendre un virage à la fois queer et utopique. Ce qui, à mon avis, introduisait un important changement d’orientation politique dans notre réflexion sur les aspects temporels des façons autochtones d’être bispirituels, queers, trans et non binaires. Car, comme nous le savons, nous avons déjà survécu à l’apocalypse ; ce présent-ci, ici, maintenant, est marqué du sceau de la dystopie », explique Whitehead, bispirituel et indigiqueer, dans son introduction.

Outre l’écriture inclusive et l’emploi de mots de différentes langues, dont l’ojibwé et le cri, ce qui surprend, ce sont les thèmes explorés d’un récit à l’autre. Les auteurs ne s’emploient pas à mettre l’accent sur la technologie ni à créer des atmosphères anxiogènes, mais plutôt à mettre en avant ce qui leur est cher. Au cœur de ces histoires campées dans un futur plus ou moins rapproché, on retrouve donc l’attachement à la Terre mère, le respect aux aînés et la ferme volonté de rappeler à la mémoire les conséquences tragiques de la colonisation sur les Premières Nations. En plus d’une leçon d’histoire, le lecteur allochtone recevra plus d’une fois une leçon d’humilité.

Alors que les récits d’anticipation dépeignent souvent des êtres égoïstes, dénués d’empathie et prêts à tout pour sauver leur peau sans se soucier de la planète qu’ils s’apprêtent à coloniser, « celleux » que l’on croise dans L’amour aux temps d’après refusent que l’histoire se répète. « Ne fais pas l’imbécile. Ce sont des personnes. Pas comme nous, mais quand même une sorte de peuple », lance la narratricecrie d’« Histoire du Nouveau Monde », d’Adam Garnet Jones, à son épouse blanche, qui veut la contraindre à fuir la Terre avec leur fille métisse.

Dans «L’arche du dos de la Tortue», jaye simpson salue la résilience de son peuple tandis que le personnage central, une femme trans en attente de son opération, résume les promesses non remplies des politiciens : « On reçoit encore moins d’eau en ce moment, mais on a l’habitude, depuis deux cents ans que l’eau du robinet est impropre à la consommation chez nous. »

Alliant vision futuriste, traditions autochtones et réflexions environnementales, les récits n’adoptent pas un ton revanchard ni alarmiste, mais véhiculent une foi inébranlable en la nature humaine et un optimisme à rassurer les plus écoanxieux d’entre nous.

L’amour aux temps d’après ★★★★ Sous la direction de Joshua Whitehead, traduit de l’anglais (Canada) par Sophie Voillot, Alto, Québec, 2022, 186 pages