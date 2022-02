«Ton absence n’est que ténèbres» et «Requiem»: l’esprit des fjords

Un homme — se réveillant d’une sieste ? Téléporté ? — reprend conscience, assis au premier rang d’une petite église d’un village de l’ouest de l’Islande. Il ne se souvient de rien et ignore jusqu’à son nom. Mais certaines personnes s’adressent à lui, sont heureuses de le revoir et tour à tour, vont se mettre à lui raconter des choses.

C’est la trame de fond du treizième roman du poète et romancier Jón Kalman Stefánsson, né en 1963, auteur d’une œuvre puissante qui flirte ouvertement avec le lyrisme. En témoignent Entre ciel et terre, D’ailleurs, les poissons n’ont pas de pieds (Gallimard, 2010 et 2015) aussi bien que Ásta (Grasset, 2018).

Peu à peu s’imposera une vérité : cet homme amnésique qui récolte les confidences des uns et des autres est un écrivain. Il traîne d’ailleurs, lui fait-on remarquer, un manuscrit couvert d’une écriture en pattes de mouche. À force d’écoute, il va ainsi assembler une collection d’histoires d’amour et de mort qui traversent le temps.

Kaléidoscope d’histoires, des destins prometteurs ou brisés, Ton absence n’est que ténèbres nous fait passer d’un personnage à l’autre. D’un couple de fermiers amoureux séparés après un accident de la route à une ex-esclave sexuelle venue de Syrie ou à ce pasteur du XIXe siècle qui écrit au poète allemand Hölderlin et songe à suivre la « boussole du cœur ». Il arrive à chacun de faire de mauvais choix : « Nul homme ne saurait vivre sans briser au moins une fois ses trésors. »

Hanté par la métaphysique, émouvant ou confondant, Ton absence n’est que ténèbres, comme la plupart des livres de Jón Kalman Stefánsson, fait ainsi se chevaucher les destins et les époques, enchaîne réflexions et dialogues, assaisonnés ici des paroles de Bob Dylan, de Leonard Cohen, des Beatles ou de Tom Waits.

Vivre, nous dit-il, c’est risquer, c’est gagner et c’est perdre. L’ombre est inséparable de la lumière. « La vie est sans doute toujours difficile. Même en plein soleil, nous abritons en nous des vallées de ténèbres. Est-ce le prix à payer pour être un humain ? »

Parfois un peu sentencieux, il est vrai, Jón Kalman Stefánsson rend palpable le passage du temps, « un pistolet chargé, un éboulis qui s’abat sur votre vie, un hier qui ne vient jamais ».

Composer avec la solitude

Autre livre, autre fjord, même île de feu et de glace. Un homme, rédacteur publicitaire, séjourne plusieurs mois dans le vieux chalet que lui prête un oncle de sa compagne, dans un fjord de l’est de l’Islande. Il semble monologuer pour mettre en sourdine la « cacophonie aiguë » de sa vie et compose pour lui-même — en plus de devoir composer avec la solitude — d’étranges mélodies inspirées de son environnement.

Attentif au bruissement des insectes, au chant des oiseaux ou au souffle du vent, il compose des œuvres s’intitulant Marche funèbre (pour débutants) ou Étude pour violoncelle, scie et marteau. C’est quelque chose qu’il fait comme il respire, nous explique-t-il.

Gyrðir Elíasson, auteur d’Au bord de la Sandá et de La fenêtre au sud (La Peuplade, 2018 et 2020), confie la narration à ce personnage qui n’inspireni sympathie ni aversion. Requiem, qui vient clore la trilogie sur la solitude de l’écrivain islandais, procède d’un même modus operandi : nous faire pénétrer dans l’intimité d’un artiste (ici un « compositeur de tiroir »). Seul face au monde, le narrateur va monologuer à partir de ses sensations et de ses réflexions, campé dans la nature islandaise, décor à la fois sobre et spectaculaire.

Mais après avoir perdu un carnet de notes « inestimable » et avoir perdu sa femme (qui le quitte par téléphone et qui ne l’estimait peut-être plus beaucoup), après avoir perdu son temps, il en viendra à se demander s’il ne serait pas en train aussi de perdre aussi la raison. Un ennui malheureusement communicatif.

Ton absence n’est que ténèbres



★★★ ​1/2

Jón Kalman Stefánsson, traduit de l’islandais par Éric Boury, Grasset, Paris, 2022, 608 pages

Requiem



★★ ​1/2 Gyrðir Elíasson, traduit de l’islandais par Catherine Eyjólfsson, La Peuplade, Chicoutimi, 2022, 184 pages