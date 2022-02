«Le deuxième verre»: lever le coude

Les hommes boivent. « Pour toutes sortes de bonnes raisons, mais ils boivent surtout parce que ce sont des hommes, et que des vrais hommes, ben, ça boit […] Et si ça ne boit pas, c’est n’importe quoi, sauf un homme. » Aussi saisissante que troublante, cette affirmation s’inscrit dans le réel d’un jeune garçon qui, du haut de son enfance, observe, entend et sent ce quotidien rempli de cliquetis de verres, de vapeurs d’alcool et de mille et une bonnes raisons soulevées pour goûter l’effet.

Dans Le deuxième verre, court récit intimiste et autobiographique, François Gravel plonge le lecteur dans le Québec des années 1950, fouille les travers de cette insatiable soif ressentie notamment par ses proches et cautionnée par la société et la culture de l’époque. Jetant un regard vers ce passé à tout jamais inscrit dans sa mémoire, l’auteur raconte en toute transparence la réalité de l’enfant qu’il était, entouré d’un père, buveur solitaire, et d’hommes qui levaient abondamment le coude. Sans jamais manquer à leur tâche de pourvoyeurs, ses oncles ne rataient pas une occasion de se mouiller le gosier. Quelques verres entre eux, plusieurs dans le noir du salon.

Au-delà de ce penchant bien senti chez les Gravel, l’auteur pousse plus loin la réflexion et offre un tableau de la société de l’époque. Les tavernes — lieu clos, caché, idéal pour boire sans être vu —, le rôle effacé des femmes, leur impuissance devant cet état, leur place dans la cuisine, une « tasse de thé Salada » aux lèvres, celui des hommes au salon, enfilant « quelques verres ». Il soulève de manière frontale, sans détour, la place de l’alcool dans la vie des familles.

Ne pas être un vrai

François Gravel va encore plus loin en tentant de comprendre l’origine de cette soif qui s’étend bien au-delà de sa famille. Depuis l’Antiquité, où « les riches Romains se saoulaient étendus sur de drôles de sofas qui leur permettaient de vomir plus facilement », et les Vikings, qui enfilaient leur « hydromel dans des cornes de vaches évidées », jusqu’aux prêtres qui boivent à chaque messe et aux joueurs de hockey qui célèbrent leur victoire ou noient leur défaite. Sans compter le modèle absolu de l’alcoolique — le capitaine Haddock —, la gorge de l’homme a besoin d’être hydratée. « Existe-t-il d’ailleurs un seul modèle d’homme attirant qui ne boit pas ? » lance-t-il dans une adresse directe au lecteur.

Derrière ce tableau de mâles buveurs, rotant, toussant, grognant, de bruits et d’odeurs liés au rituel, se dévoile en filigrane toute la souffrance vécue par les proches. Sans jamais tomber dans la victimisation, réfléchissant plutôt à cette réalité, au pourquoi de celle-ci, François Gravel avoue son plaisir de boire, mais refuse d’aller au-delà du deuxième verre. « Le seul qui en vaille vraiment la peine », dit-il. Après, ce n’est que « rendement négatif ».

Dans toute cette mise à nu, la tentation de faire la morale était facile, mais François Gravel s’en écarte habilement grâce à ce ton détaché, froid, et à ces nombreuses tergiversations qui abreuvent son propos. Il s’en écarte jusqu’à la toute fin du récit où, dans un ultime espoir, il ne peut s’empêcher de souligner tout le mal causé par ce « poison ».

Le deuxième verre ★★★ François Gravel, Druide, Montréal, 2022, 53 pages. En librairie le 9 février.