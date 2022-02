Jacques Abeille, mort d’un rêveur profond

Jacques Abeille vient de mourir, le 23 janvier 2022 à 79 ans, à Libourne. L’écrivain se voyait comme un « écrivain obscur », plutôt « un fou littéraire », un surréaliste à l’univers onirique, admirateur de Gérard de Nerval (« Pour moi, l’acte d’écrire, c’est l’épanchement du rêve dans la vie réelle »). En 2010, la réédition des Jardins statuaires, promenade dans une société imaginaire plantée de statues, conte philosophique illustré par François Schuiten, lui avait procuré une reconnaissance méritée, dont il s’étonnait.

Paru pour la première fois en 1982, Les jardins statuaires avait inauguré Le cycle des contrées, ensemble achevé à l’automne 2020 avec La vie de l’explorateur perdu et le recueil Carnets de l’explorateur perdu, tous deux au Tripode, qui achevait ainsi la publication intégrale du cycle.

Né le 17 mars 1942, d’un couple adultère, il avait été reconnu grâce à de faux papiers par son père, préfet résistant fusillé par la milice en 1944. C’est le frère jumeau de son père, lui aussi préfet, qui va l’élever. La question de l’identité traverse son œuvre. Il disait dans un entretien : « Je suis un bâtard, un enfant adultérin. Je suis bi-adultérin, ni mon père ni ma mère n’auraient pu me donner de nom. Le nom de Jacques Abeille est une usurpation. C’est un faux. Il n’y a rien de légitime dans mon identité, de quelque manière que je prenne les choses. […] On pourrait faire une analyse complète de mes écrits et retrouver ce fil conducteur, grave, important, possible, de tout ce que j’ai écrit. »

À partir de 1959, à Bordeaux, il fréquente les milieux surréalistes et contribue au Bulletin de liaison surréaliste. Professeur d’arts plastiques, il commence à écrire tôt. En 1971 paraît sous pseudonyme son premier livre, un récit érotique intitulé La crépusculaire aux éditions L’Or du temps. Sa bibliographie comprend de nombreux textes érotiques, en particulier sous le pseudonyme de Léo Barthe, également un personnage du Cycle des contrées.

« Il n’y a plus grand-choseà ajouter »

Son roman Les jardins statuaires vit de multiples péripéties avant d’éclore pleinement. Régine Deforges avait prévu de le publier à L’Or du temps, mais sa maison fait faillite et ferme avant. Jacques Abeille confie alors le tapuscrit à Julien Gracq, qu’il admirait et avec qui il entretenait une correspondance. L’auteur du Rivage des Syrtes promet de le transmettre à José Corti, mais le manuscrit sera perdu, et l’éditeur ne l’aura jamais entre les mains.

Finalement, c’est Bernard Noël qui le fera paraître en 1982 chez Flammarion, mais, là encore, la malchance s’acharne avec un incendie dans les stocks et le départ de l’éditeur l’année suivante. Le veilleur du jour, deuxième roman du même univers, paraîtra chez Flammarion quatre ans plus tard. Ce n’est que plus de vingt ans plus tard, en 2004, que Joëlle Losfeld essaiera de faire sortir de l’oubli Les jardins statuaires, puis les Éditions Attila en 2010.

La fin du cycle ayant été publiée à l’automne 2020, Jacques Abeille disait de manière presque testamentaire dans une interview à Diacritik le 10 octobre 2020 : « Ce livre clôt le cycle, il n’y a plus grand-chose à ajouter. Je n’ai pas tout dit. Depuis que j’ai dit que c’était fini, j’ai toutes sortes d’échos de morceaux dont je sais qu’ils traînent quelque part. Mais je suis en train de mourir, je n’en ferai pas d’autres. Actuellement, je mets sur papier des idées éparses, mais je ne peux plus écrire, je n’en ai plus la force ni l’habilité, c’est ma femme que je convoque et à qui je dicte, et elle prend au fil de la parole. C’est vous dire que je vais très mal. Vous venez très tard dans ma vie. Je n’en ferai pas plus. »