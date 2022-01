Penser le devenir mère à travers l'écriture

« J’ai eu besoin de recommencer à écrire pour t’échapper, un peu, si peu, coupablement, pour voir si ma vie d’avant était perdue, irrémédiablement, aspirée par ta bouche affamée, souriante. Hurlante. Mais je n’ai pas trouvé autre chose à écrire que ce carnet public, cette dramatisation de ma nouvelle peau de mère, cicatrisée maintenant ; la peau cicatrisée d’un corps converti, un corps qui a changé de fonction, littéralement, un corps qui a besoin d’une nouvelle trame narrative pour devenir habitable. »

On ne peut être mère et ne pas reconnaître de bribes de soi, cachées ici et là entre les pages de Cicatrices. Carnets de conversion, un essai intime de Sara Danièle Michaud, où elle tente de faire advenir, par l’écriture, la transformation, la conversion qui a bouleversé son corps et son esprit, dès lors qu’elle a pris pour la première fois sa fille dans ses bras.

« Je n’écris pas ma conversion en mère, ce serait trop beau de correspondre à ce point à sa mise en scène, non, je suis mère parce que j’écris. C’est en poursuivant la cicatrice, en la traçant dans un carnet de conversion que la mère existe », écrit-elle.

En appuyant son expérience sur les réflexions de Maggie Nelson, Sheila Heti, Rachel Zucker et Joan Didion, entre autres, elle y évoque la panoplie d’émotions contradictoires qui peuplent le devenir mère : la culpabilité, la perte de soi, le manque, la crainte de l’héritage filial, de se tromper, d’aimer mal, d’aimer trop, la quête d’espace et de son opposé, la fusion. Une expérience qui transforme le corps et l’esprit, qui érige les pensées en étrangères, qui évoque la sauvagerie et la transcendance, qui donne naissance à une union si forte qu’elle en relève presque du mysticisme, de l’absolu.

Les possibles du sacré

Sara Danièle Michaud s’intéresse au sacré et à la conversion depuis ses études doctorales. « J’étais fascinée par ces notions qui me semblaient inaccessibles. Entretenir un rapport personnel avec le sacré, c’est quelque chose qu’on a beaucoup fui, et dont on ne retrouve que des fragments épars dans le monde contemporain. Finalement, c’est l’expérience la plus banale qui soit — la maternité — qui m’a permis de toucher à cet état que je n’avais jamais envisagé. »

Pour problématiser le devenir mère, l’essayiste n’a d’autre choix que de réfléchir à partir de sa posture de fille ; héritière d’une filiation qui rend vraie la croyance selon laquelle être mère d’une fille condamne à l’étouffement ou à la fuite. À travers le mythe de Perséphone et Déméter — dans lequel la fille fuit la mère pour mieux atterrir la tête la première dans son flanc —, elle réfléchit le va-et-vient vital, l’intrication fatale de laquelle elle souhaite protéger son bébé. « Si je réussis, tu me trahiras. Si tu m’aimes, tu me trahiras », souligne-t-elle.

« Plus on essaie de se dégommer de sa filiation, plus on retombe dedans, explique l’écrivaine. Ce combat entre mère et fille, c’est quelque chose qui m’habite, que je n’ai pas fini de penser. Ça fait partie de ma trame narrative, je ne peux l’ignorer, mais il y a quelque chose qui relève de la quête inachevée là-dedans. »

L’essayiste interroge aussi le rôle de l’écriture dans la création d’un espace, d’un temps pour se dérober à la maternité. « Tout ça est toujours accompagné de culpabilité. Laisser ma fille chez ma mère, me sauver dans un café pour écrire, me dérober au temps… Être mère implique une forme de manquement, de faille, de négligence. On est constamment en quête d’absolution. »

Cette absolution, elle la trouve dans les mots d’Anne Dufourmantelle, qui écrit ceci, dans les dernières pages de La femme et le sacrifice : « Un enfant ne demande rien d’autre que de l’amour et de l’attention, surtout pas du sacrifice, pour lequel il devra payer toute sa vie le prix double, celui de sa mère et le sien. Une mère créatrice n’est pas tout à fait à lui ni tout à fait là, une part d’elle est ailleurs […], et cette absence, l’enfant la reçoit aussi comme un don, puisqu’il participe alors, à sa manière, de cet “autre” espace où il sent sa mère convoquée et vers lequel lui aussi désire se tourner. »

« Peut-être que je ne suis pas si coupable, finalement, réfléchit tout haut l’écrivaine. Peut-être que si mes failles, ma faim spirituelle et littéraire m’éloignent de ma fille, c’est pour mieux lui transmettre un appel, un désir vers autre chose. »

En partageant ce carnet extrêmement intime avec le monde, Sara Danièle Michaud réussit quelque chose qui relève presque du sacré ; elle rend possible le devenir universel des singularités, la sienne, mais aussi celle d’écrivaines qui l’ont précédée et qui, comme elle, ont cherché à entrer en conversation, en relation, avec les autres mères. « Pour vivre et comprendre cette conversion, j’ai eu besoin d’écrire, certes, mais j’ai aussi eu besoin de lire. Sheila Heti, Fanny Britt, Rachel Zucker, Anaïs Barbeau-Lavalette… Toutes me parlaient d’une façon ou d’une autre, elles mettaient le doigt sur quelque chose, dans mon expérience personnelle, qui relevait du commun. C’est tout ce que je souhaite pour mon livre. »



Extrait Le jour où j’ai arrêté d’avoir faim, où je ne pouvais plus dire oui à rien ni à personne, vautrée dans mon lit, enfiévrée à en claquer des dents, en larmes, et cette chose qui a pris le contrôle, ce n’était pas qu’un virus, ou alors il avait été invité exprès pour que ça s’arrête, enfin, que ça s’arrête, ce jour-là j’aurais voulu n’être pas en charge, ou être prise en charge, mais ça n’est pas arrivé et ça n’arrivera plus, la petite fille en moi n’est là que pour avoir besoin, et pour que son besoin reste là, inarticulé, entier, pas comblé, pour que la mère n’oublie plus, ou au moins pas tout le temps, ce que c’est que de se réveiller en pleurant, toute seule, dans la nuit.

Cicatrices. Carnets de conversion Sara Danièle Michaud, Nota Bene, Montréal, 2022, 96 pages