Léa Olivier aux portes des grands

Première incursion de Suzanne Aubry dans le monde littéraire jeunesse, Le septième étage et demi nous invite à la rencontre de Camille. Elle n’a que treize ans lorsque sa mère, à qui on a diagnostiqué une leucémie, se retrouve au huitième étage de l’hôpital. Tandis que s’amorce la pénible et incertaine lutte des chimiothérapies, Camille bringuebale sa vie en déroute entre la maison de sa tante Loulou et l’école, où ses amitiés s’étiolent dans le tourbillon de sa détresse. Une part d’elle-même est restée bloquée au septième étage et demi de l’hôpital. Le chemin de la réconciliation sera épineux et les épreuves, douloureuses. Un récit de transformation bouleversant qui nous rappelle, en ces temps troubles, la promesse d’embellie qu’offre la résilience.

Daniel Pennac s’est évertué plus d’une fois à décomplexer la lecture, la présentant comme un acte libre et joyeux. Sa rhétorique a emprunté plusieurs routes, et voilà qu’elle prend la forme d’un manifeste ludique, Lire, qui marquera les esprits les plus jeunes. Sa proposition, en vérité, est une réponse aux esprits bornés qui présentent la lecture comme une prescription. Appuyé par le trait fertile du crayon de Lorenzo Terranera, Pennac s’applique à nous rappeler tous ces moments où, sans nous en rendre compte, nous lisons. Lire les pensées, dans les yeux, dans les étoiles : la lecture est partout, et même le plus analphabète d’entre nous n’y échappe pas.

Les histoires de pêche ne se concluent pas toujours par la prise d’un poisson plus grand que l’imagination. Dans le Nina et Milo. Journée de pêche de Marianne Dubuc, l’agréable journée au lac que se promettaient les deux copains prend une tournure inattendue. Emporté par un énorme coup de vent, Milo s’envole. La quête qu’entreprend Nina pour le retrouver relève de l’aventure, et les décisions qu’elle prendra seront dictées par le lecteur. Marianne Dubuc transpose son univers fécond, fait d’attachants personnages animaliers, du parfum des galettes de grand-maman et de décors verdoyants en un livre dont vous êtes le héros. Nina retrouvera-t-elle Milo ? Il n’en tient qu’à vous.