Cinq polars qu’on ne veut pas manquer

Sang trouble de Robert Galbraith, Grasset

Cormoran Strike est en vacances en Cornouailles, et quand une dame lui demande de se pencher sur un cold-case — retrouver une amie disparue —, il ne peut pas refuser. Il déterre alors un tueur en série et met du coup sa vie et celle de Robin Ellacot, son associée, en danger. Cette enquête qu’on dit labyrinthique est déjà la cinquième du duo et aborde en passant l’indépendance de la Cornouailles. Même sous son nom de plume, J. K. Rowling sait toujours raconter des histoires. (Février)

Le mur du silence d’Arnaldur Indridason, Métailié

Une quatrième enquête de Konrad, ce flic à la retraite entêté qui continue à chercher l’assassin de son père des décennies plus tard. Il aide ici une femme agacée par les « vibrations négatives » de sa maison ; lorsqu’un mur de la cave s’effondre et qu’on y trouve un corps, Konrad se met à fouiller dans un passé douloureux. Bientôt, certains éléments des trois dernières affaires qu’il a élucidées remontent à la surface. Au bout du compte, il deviendra même un suspect… (Mars)

Jusqu’à la moelle de Scott Thornley, Boréal noir

La troisième enquête de l’inspecteur-chef MacNeice commence par une macabre découverte : le corps d’une femme piégé dans la glace de la baie de Dundurn. Les choses se compliquent quand, le lendemain, un SDF trouve un homme pieds et poings liés portant une ceinture d’explosifs dans un parc. Bientôt, MacNeice lui-même se retrouvera en danger alors que son équipe écume la petite pègre des bas-fonds de la ville pour tenter de comprendre le lien entre les deux affaires. (Mai)

Dix âmes de plus de Ragnar Jónasson, La Martinière

Jónasson délaisse ses enquêteurs habituels alors que Una répond à une petite annonce demandant un professeur. Elle se retrouve au bout du monde, dans le village le plus reculé d’Islande, Skalar. Il n’y a là que dix habitants, le froid et la nuit, mais elle se rend compte que les villageois cachent quelque chose ; et puis il y a ces voix que Una entend constamment murmurer autour d’elle. Quand survient une mort tragique, elle regrette d’avoir choisi la solitude. (Février)

Meurtres sous un ciel de glace de Thomas King, Alire

Thumps DreadfulWater devient de plus en plus photographe et de moins en moins « ancien flic » dans sa ville adoptive de Chinook. Mais lorsqu’on trouve un cadavre, à la veille d’une importante conférence sur l’eau, le shérif fait encore une fois appel à ses services. Thumps refuse… mais il change d’idée quand il apprend que le défunt a été assassiné et surtout qu’il a développé de nouvelles techniques de forage « écolo » qui indisposent quelques grands groupes. (Mars)