Karine Tuil se nourrit des rencontres

Nous voilà perdus au cœur d’un immense salon vitré qui donne sur les jardins de la maison Gallimard, son éditeur. Masques vite tombés, on comprend bientôt que Karine Tuil, qui vient de faire paraître La décision (en librairie au Québec en février), exerce son métier de romancière à la manière d’une reporter. Et cela fait boomerang d’expérience et écho de proximité quand elle dit aimer côtoyer l’altérité et s’immerger dans d’autres eaux que celles de son fleuve ordinaire avant de se mettre à écrire.

Ces rencontres la nourrissent et parfois même l’exaltent. Elle dit : « J’adore fréquenter des gens de tous les univers. » Elle avance à découvert : « Je ne me cache pas, je dis qui je suis et ce que je veux faire. » Elle souligne : « Il m’arrive d’obtenir des choses que la personne qui me fait face ne sait pas qu’elle a en elle. » Elle aime aller sur des terrains divers, celui du monde judiciaire ou du terrorisme islamiste, de la guerre des sexes ou des réseaux sociaux saboteurs de réputations.

Elle a passé du temps avec des juges « antiterro » et des militaires blessés, des agents des services de renseignement et des avocats commis d’office. Comme elle a aussi un quotidien de mère de trois grands enfants ou des commandes pour des piges journalistiques, elle fréquente des gloires médiatisées et de grands patrons, des adolescents paumés et des écrivains ratés, sans oublier les copains et copines alentour. Mais cet intérêt pour autrui est aussi un mécanisme de défense parfaitement rodé.

Elle ne s’est jamais allongée sur un divan de peur que l’analyste trahisse ses secrets. Et l’admiratrice de Tom Wolfe, de Philip Roth et de Jonathan Safran Foer peut bien saluer le travail de Christine Angot, il est hors de question qu’elle sacrifie à l’autofiction ou au témoignage personnel. D’où ses hésitations à se livrer à l’exercice du portrait, tant elle se préfère cachée de l’autre côté de la barrière, confidente et receleuse, plutôt que déballeuse emballante et exposée désolée. Ce que l’on comprend tout à fait, mais allons-y quand même.

Creuser la paume de l’actualité

Ses parents ont grandi à Tunis. Ils n’ont pas 20 ans quand ils rejoignent la France, têtes de pont d’un exil familial. Son père monte et fait grandir une entreprise de meubles. Karine Tuil le décrit ainsi : « C’était Groucho Marx. Il était drôle, se déguisait, ne prenait rien au sérieux. » Elle-même est assez rieuse, bien qu’on l’imagine mal en raconteuse de blagues.

Sa mère est secrétaire de direction dans une boîte à bac (établissement d’enseignement privé visant la préparation au baccalauréat, qui ne signe pas de contrat avec l’État) et semble avoir été la figure d’autorité. « Elle était assez intello. Elle empruntait des livres à la bibliothèque de son lycée. Ado, elle m’a fait lire Vian, Kafka, Camus. Ensuite, on en parlait ensemble. » Par contre, dans le pavillon de Joinville-le-Pont (Val-de-Marne), les deux filles sont sommées de fermer les yeux quand ça s’embrasse dans les films du dimanche soir.

Elle est adolescente quand elle commence à se soucier de sa judaïté. Jusqu’alors, le désir d’assimilation maison a prévalu. Elle découvre la Shoah. Elle se souvient : « Tu ne comprends pas pourquoi ton peuple a été exécuté. Tu te demandes ce qui, dans ton identité, pose problème. » Depuis, elle n’est pas devenue pratiquante, mais étudie les textes. Lectrice de Lévinas, elle explique : « C’est la mécanique intellectuelle qui m’intéresse. »

« Peu voyageuse », elle ne cherche pas à « être dépaysée », mais irait bien vivre un an en Israël. Les attentats de Toulouse, commis par Mohammed Merah, l’ont durablement marquée. Cela n’a fait que chromer sa volonté d’« essayer de comprendre la violence contemporaine » à travers ses fictions. Manuel Carcassonne, l’un de ses premiers éditeurs, décrit ainsi sa logique : « Elle a une pensée directrice et une réflexion romanesque élaborée. Patiente, elle a conscience que rien ne se fait en un jour. Mais elle est déterminée et sait où elle veut aller. » Au premier abord, elle paraît pourtant ondoyante, ductile, arrangeante. Sa ligne de force, qui n’a rien d’une ligne de chance, s’entaille petit à petit, sillon creusant la paume de l’actualité.

Elle a commencé par des études de droit pour rassurer son monde, a tenu six mois dans un emploi de juriste. Forte aujourd’hui d’une quinzaine de parutions, elle a ramé pour s’imposer dans un univers littéraire où elle avait peu de relais. Son mari, un médecin qu’elle a épousé jeune, l’a soutenue. La loi lui importe, et elle se serait bien vue magistrate. Elle se tient plus à distance des plaideurs, et pas seulement parce que la prise de parole l’a longtemps perturbée. Gamine, sa mère la surnommait « la justice française ». Et l’on se surprend à penser que son écoute accommodante et son apparence engageante sont trompeuses, que son glaive doit pouvoir trancher et son bras, ne pas trembler.

Chérir sa solitude d’ouvrière de la plume

Ses thrillers psychologiques décrivent les rapports de force qui déchirent la société. Au clair sur sa vision des choses, elle fait pourtant en sorte que ses « trappe-lecteurs » ne ferment pas le débat. Elle s’applique à écrire à charge et à décharge comme un juge d’instruction. Elle croit qu’il existe une vérité littéraire comme on parle de vérité judiciaire. Elle cite Jaurès : « Le courage, c’est de chercher la vérité et de la dire. » Elle l’a fait dans Les choses humaines, vendu à 250 000 exemplaires et adapté au cinéma par Yvan Attal. Elle y détaille les différences de perception et de sensibilité qui éloignent les sexes. Et comment ces incompréhensions sont redoublées par les différences sociales et culturelles.

Dans cet affrontement qui finit au tribunal, le jeune homme de bonne famille pense que le rapport sexuel problématique était consenti, tandis que la jeune femme moins avantagée, plus croyante, estime avoir été violée. À en reparler avec elle, on s’aperçoit que Karine Tuil penche pour la version de la demandeuse. Bien qu’après la lecture, on avait l’impression que le jugement rendu était plutôt celui de Salomon. Si elle rechigne à faire état de ses votes passés, elle finit par lâcher que, cette fois, elle rallierait volontiers Taubira.

Elle a le sens du collectif et peut se plier facilement aux contraintes. Les obligations sanitaires liées à la COVID-19 l’ont modérément perturbée, tant son fatalisme balaie toute hypocondrie. Heureuse de son indépendance d’artisane des lettres, elle n’est pas devenue réalisatrice comme il a pu en être question. Elle qui aime Martin Scorsese, James Gray, Vincent Cassel et Al Pacino regrette vaguement de n’avoir pas mis en scène Léa Seydoux, dont la personnalité l’inspire.

Mais elle chérit avant tout sa solitude d’ouvrière de la plume, de fabricante de fictions. Constante dans ses rituels, elle avoue « se mettre au travail avec plaisir » dans la chambre de bonne qui jouxte l’appartement acheté dans le Ve arrondissement de Paris. Elle hésitait à devenir propriétaire. Elle avait peur des entraves, crainte de ne pouvoir fuir à la va-vite. Cette marcheuse en montagne et visiteuse de déserts sait depuis peu qu’elle réside près du lycée où exerçait sa mère. Comme si un ancrage était possible là où la première encre avait été jetée ?