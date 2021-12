Cinq genres cinq livres

Le livre jeunesse de l’année



Photo: Le lièvre de Mars

Il avait une amie aux longs cheveux bruns, avec qui il partageait de grands bonheurs, jusqu’à ce qu’elle lui préfère un autre. Dans le chagrin, il parvient à trouver un exutoire et l’espoir d’une amitié nouvelle. Pour la simplicité, la candeur et l’authenticité qui s’en dégagent. Pour l’illustration aussi sincère, grouillante et colorée que l’enfance. Pour le Lièvre de Mars qui contribue à faire renaître des œuvres oubliées, le lumineuxscintille telle Sirius dans la voûte étoilée.Charlotte Zolotow et Benjamin Chaud, Le lièvre de Mars



Marie Fradette

La bédé de l’année

Photo: La Pastèque

Il faut être fait de glace pour ne pas fondre à la lecture de cet album de Jean-Paul Eid publié en avril dernier. Pas que l’auteur désire jouer bassement avec nos sentiments ; c’est plutôt la sincérité du récit, le découpage parfait et les magnifiques dessins de Eid qui viennent nous chercher quand il nous raconte comment Juliette, en repassant dans le quartier où elle a grandi, se remémore son petit frère Tom, le petit astronaute, venu au monde avec un lourd handicap. Du beau à chaque page.



Le petit astronaute

​Jean-Paul Eid, La Pastèque

François Lemay

Le recueil de poésie de l’année

Dans Rien ne manquait au monde (Les Herbes rouges), Marcel Labine a offert, sans aucun doute, l’un de ses plus forts recueils et l’un des plus percutants de l’automne. Sans compromis, il jette sur le monde actuel un regard d’une féroce acuité, irrémédiable, découpant au scalpel les terribles affects des moments dissolus que sont les nôtres. Les réfé-rences à Gauvreau, la force tutélaire d’un Cap au pire, de Samuel Beckett, ouvrent cette œuvre à une dimension littéraire de la transgression.



Rien ne manquait au monde

​Marcel Labine, Les Herbes rouges

Hugues Corriveau

Le polar de l’année

Photo: Gallmeister

Un récit d’une puissance quasi tellurique reposant sur une série d’assassinats reliés à des rites agraires ancestraux « honorant » la déesse de la fertilité et sur la fourberie d’un policier corrompu. Pour l’élégance et la force de l’écriture, la connaissance profonde des rites sacrificiels sardes et aussi pour ces deux personnages féminins impro-bables, Mara Rais et Eva Croce, de la Section des crimes non élucidés de la police de Cagliari. Une voix neuve, forte, dérangeante.



L’île des âmes

​Piergiorgio Pulixi, Gallmeister

Michel Bélair

Photo: Québec Amérique

L’audace de Rocher regorge de jeunesse. « Étendre la loi 101 jusqu’au cégep et même, je dirais, jusqu’au baccalauréat », réclame le sociologue de 97 ans. Le plus jeune de nos partis, Québec solidaire, en préconisant aujourd’hui contre le capitalisme anglophone « l’indépendance pour l’environnement et nos cultures », aurait-il hérité de cette audace démystificatrice et irrévérencieuse ?



Guy Rocher, tome 2 (1963-2021)

​Pierre Duchesne, Québec Amérique

Michel Lapierre