On pénètre dans ce livre comme chez un disquaire : dans un fouillis organisé. Textes en quantité, collés serré. Des piles et des piles de citations, d’encadrés, de bouts d’entrevues, d’illustrations. Il n’y a pas vraiment de chemin balisé : on y va à la machette. Même la préface de Laurent Chalumeau est à vos risques, entre « mélomanes, collectors et rétention anale ». Ce ton-là. Selon les allées, on fouille, on trouve. Ici le rayon des repères historiques, ça remonte à 1900, gare à la poussière. Là une section de repaires, à Londres, L.A., New York : nous voilà au Village Oldies de Bleeker St., où l’on croise Lenny Kaye en quête de 45 tours pour ses compiles Nuggets. Livre fait en France, on ne s’y contente pas de Paris : moult virées dans le temps et l’espace hexagonal, de Rennes à Nancy, salut Daho ! Il y a vraiment de tout : les grandes surfaces, de la Fnac à Tower Records (DVD du docu All Things Must Pass inclus), le retour du 33 tours, le Record Store Day. Et si on commençait la lecture par un p’tit retour chez Crocodisc ?



Disquaires. Une histoire ★★★★ Francis Dordor, GM éditions, 2021, 384 pages et DVD boni