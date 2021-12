Mars, François Schuiten et Sylvain Tesson

Pour Mars, le dessinateur belge François Schuiten fait la paire avec l’écrivain-voyageur Sylvain Tesson pour nous donner ce récit de voyage imaginaire campé sur la planète rouge en 2121. À l’aube du XXIIe siècle, sur une planète Terre redessinée par les changements climatiques et l’explosion de la démographie, s’accroche une « humanité homogénéisée » et troglodyte qui survit grâce à une alimentation à base de fibres de soja produite en laboratoire et de protéines d’insectes. Le consortium Global Mama envoie sur la planète rouge une 16e mission afin de localiser ses gisements de thorium (un métal rare aux vertus énergétiques plus grandes que l’uranium) et évaluer le potentiel d’y aménager des colonies. « Sur Terre, l’homme avait déclaré la bataille et remporté la bataille », écrit dans son journal intime l’un des deux « rubinautes » de la mission d’exploration, qui commente au jour le jour, de manière mélancolique et critique, leur entreprise et cette ultime fuite en avant de Terriens en détresse.



Mars ★★★ 1/2 François Schuiten et Sylvain Tesson, Louis Vuitton, Paris, 2021, 184 pages