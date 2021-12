Quand le père Noël était petit, Linda Bailey et Geneviève Godbout

Ce magnifique album, lauréat du Prix Jeunesse des libraires dans la catégorie 0-5 ans en 2017, vient tout juste d’être réédité en format « tout carton » à l’épreuve des petits « dévoreurs » de livres. Ils voudront sans doute qu’on leur lise et relise des dizaines de fois cette histoire de l’enfance et de l’adolescence du père Noël. Il est difficile de ne pas tomber sous le charme de ce récit à la fois tendre et rigolo de la genèse de ce personnage qu’on imagine difficilement sans sa barbe blanche. C’est un petit garçon plus enclin à offrir des cadeaux qu’à en réclamer, amateur de froidure et explorateur de cheminées… Le texte, serti de références culturelles qui feront sourire les parents et de répétitions qui feront la joie de leur progéniture, a pour écrin somptueux les très belles illustrations aux allures rétro de Geneviève Godbout. Celles-ci confèrent d’ailleurs à ce livre des Fêtes un caractère intemporel qui le propulse au rayon des classiques instantanés.



Quand le père Noël était petit ★★★★ Linda Bailey, Gene-viève Godbout, traduit par Hélène Pilotto, Scholastic, Toronto, 30 pages. 0-5 ans.