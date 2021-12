15 femmes qui ont fait l’histoire du Québec, Catherine Ferland et Constance Harvey

L’absence de déterminant est fort importante dans le titre de ce premier album documentaire de l’historienne Catherine Ferland s’adressant spécifiquement aux jeunes : elle nous raconte le destin singulier d’une quinzaine de femmes qui ont marqué l’histoire du Québec, mais pas nécessairement les plus connues. Et c’est ce qui fait le charme de ce recueil de portraits, narré en partie à la première personne, qui fera découvrir aux jeunes de la seconde moitié du primaire, mais aussi à bien des adultes, des pionnières, dans divers domaines et de différentes époques. Outre les « stars » que furent Alys Robi et Jehane Benoit, l’ouvrage met en lumière des femmes qui ont ouvert la voie aux générations futures, autant dans le domaine scientifique (Emma Gaudreau, Maude Abbott, Marianne Mareschal), politique (Marie-Claire Kirkland-Casgrain, Léa Roback) que sportif (Hilda Strike). L’historienne a pris soin de dresser ces portraits de « défricheuses » en expliquant le contexte social dans lequel elles ont évolué, afin de donner toute la mesure de leurs exploits remarquables.



15 femmes qui ont fait l’histoire du Québec ★★★ 1/2 Catherine Ferland et Constance Harvey, Auzou, Montréal, 122 pages. Dès 9 ans.