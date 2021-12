Océana. Une plongée fascinante au cœur du monde marin, Collectif

Après Flora. Un fascinant voyage au cœur du monde végétal (2019) et Fauna. Un fascinant voyage au cœur du monde animal (2020), voici que paraît le tout aussi magnifique Océana. Une plongée fascinante au cœur du monde marin. « Et comme le montre ce livre fabuleux, il est d’une beauté et d’une extravagance presque inconcevables », rappelle Chris Packham, défenseur de la nature, animateur télé, auteur et photographe, dans l’avant-propos. À l’instar des livres précédents, Océana se compose d’une suite de textes brefs et faciles à lire où chaque sujet est bien vulgarisé par une pléthore d’auteurs dans une perspective écologique, historique et artistique. Richement illustré de photos, de gravures et de peintures, l’ouvrage scientifique dévoile et démystifie dans toute leur splendeur, leur complexité et leur singularité poissons, mammifères, oiseaux, coquillages, crustacés, coraux, plages, côtes, récifs et phénomènes marins. Un voyage sans pareil dans un monde fragilisé par la surpêche et la pollution.



Océana. Une plongée fascinante au coeur du monde marin ★★★★ Collectif, Multi-mondes, Montréal, 2021, 336 pages