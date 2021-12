Harriet Tubman est née esclave en « 1820 ou peut-être 1822 dans le comté de Dorchester, au sud-est du Maryland aux États-Unis ». À 28 ans, assoiffée de justice et de liberté, elle décide de fuir l’enfer. Suivant la Grande Ourse, elle prend la route clandestine, cet Underground Railroad qui mène vers le Nord et arrive de l’autre côté, sur la Terre promise. Libérée du joug, elle contribue par la suite à la libération de plusieurs opprimés jusqu’à cette guerre de Sécession qui mettra fin à l’esclavage sans toutefois abolir la ségrégation. Racontée au « je » par l’héroïne, l’histoire met en lumière toute la force et le courage de ces « conducteurs et conductrices » qui guidaient les « passagers » jusqu’au Nord, de cette résistance formée par des Blancs et des Noirs unis dans cette volonté de changer le cours de l’histoire. Véritable devoir de mémoire, le récit est illustré par Justine Brax. Croquis, extraits de journaux et d’archives, alternent avec des tableaux somptueux qui étendent la portée du récit. Le grand format sied par ailleurs à l’immensité du sujet, à l’effort de cette femme et de tant d’autres qui ont marché jusqu’à la liberté.



Freedom ! ★★★★ Jennifer Dalrymple et Justine Brax, Albin Michel Jeunesse, Paris, 2021, 96 pages. 8 ans et plus.