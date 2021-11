La littérature au secours du règne animal

Une simple visite au musée d’histoire naturelle de Harvard suffit à nous rappeler l’ampleur du désastre : au-dessus des notices d’un très grand nombre d’espèces animales est inscrite la mention « en voie de disparition ». La chose est entendue et la lourde machinerie humaine tarde à réagir. Les jeunes générations héritent d’un monde en état d’urgence. Les animaux n’ont pas pour autant disparu des pages de nos livres, mais comment y sont-ils représentés ? Cinq albums nous offrent une inspirante réponse.

Au XVIIe siècle, Jean de La Fontaine a assuré la postérité de son œuvre par la célébrité de ses fables, qui mettaient en scène des animaux anthropomorphes avec des visées moralisantes : « Je me sers des animaux pour instruire les hommes », disait-il. À la lumière de l’immense influence de son œuvre, il est tentant de se demander : est-ce que l’anthropomorphisation des animaux, dans la littérature, est le reflet de leur asservissement dans notre société ?

Bien qu’il soit possible d’observer une mise en tutelle des animaux au profit de l’ego humain dans l’œuvre de La Fontaine, plusieurs poissons ont nagé sous les ponts depuis. Pour Nadine Robert, éditrice aux maisons Comme des géants et Le lièvre de Mars, il importe de remettre les représentations anthropomorphiques des animaux dans leur contexte : « Dans la fiction, parfois il peut y avoir une valeur symbolique. Mais d’autres fois, l’illustrateur laisse aller son imagination, et s’il a envie de faire un insecte sur deux pattes qui parle : pourquoi pas ? On est juste dans la création de personnages. »

Selon elle, la fiction ne commande pas le même genre d’impératif que le documentaire, et les personnages animaux anthropomorphes peuvent permettre d’aborder des enjeux délicats : « Représenter des animaux, cela crée une petite distance qui permet de le recevoir plus facilement. Cela indique tout de suite qu’on est dans le conte, et c’est peut-être plus facile à recevoir. »

L’album Chez nous, des sœurs coréennes Jin Joo et Jin Kyung, retourne l’anthropomorphisme contre lui-même. On y circule dans un zoo, lui-même enclavé dans une ville, à la rencontre d’animaux mis en scène dans des aménagements propres aux humains — le guépard court sur un tapis roulant, la mouffette urine dans une toilette. Dans une apparente opulence, d’après des standards qui sont les nôtres, les animaux égrainent des jours qui ne laissent rien deviner de leur malheur… Jusqu’à cette scène finale où le livre s’ouvre — littéralement — sur un vaste espace sauvage, cruel rappel que les personnages du récit ont d’abord été extirpés de leur habitat naturel, puis domestiqués pour le bon plaisir des visiteurs du zoo. Aussi magnifique que percutante, cette œuvre est un cri de ralliement pour restaurer la souveraineté animale que nous avons supprimée.

Liberté conditionnelle

Séraphine Menu, autrice d’Où sont passés les oiseaux ?, voit d’un bon œil le projet de s’éloigner de « ces visions anthropomorphisées ou d’avoir cette supériorité sur les animaux ». Selon elle, le salut des animaux — et, incidemment, le nôtre — passe par une régression de notre ego : « Je pense qu’on commence tout simplement à comprendre qu’on fait partie du vivant. Qu’on n’est ni au-dessus ni en dehors. C’est sûr que de commencer à s’intégrer plutôt que de voir les choses de loin, c’est essentiel. D’une certaine façon, se considérer comme faisant partie d’un tout. »

Sa démarche l’a menée à explorer la situation des oiseaux et nous invite, par le moyen d’histoires et de savoirs ornithologues, à prendre conscience de leur état : « On parle de la diversité des espèces, mais la réalité c’est qu’ils disparaissent énormément et qu’on ne sait pas si on aura, à l’avenir, des printemps silencieux. On avait envie de toucher du doigt le sujet de leur disparition. » En dépit des écueils qu’elle présente, l’autrice a pris bien soin de distiller l’espoir, enjoignant son jeune lectorat à faire partie de la solution.

Séraphine Menu propose non pas « de sauver le monde, mais de réparer nos erreurs », et elle embrassera certainement la cause de Quatorze loups pour réensauvager Yellowstone. L’album relate le projet, mis en place en 1995, de ramener des loups dans le parc de Yellowstone. Résultat d’une chasse intensive, ceux-ci avaient disparu du parc pendant plusieurs décennies, créant un déséquilibre catastrophique dans l’écosystème.

L’histoire de leur retour, instructive et inspirante, illustre les liens causals qui régissent les écosystèmes. Ici, la narration de Catherine Barr observe la faune à distance, la laissant prendre vie d’elle-même — et dans les tableaux naturalistes de Jenni Desmond. Leur initiative est d’autant plus brillante qu’elle permet de créer un imaginaire où transposer l’avenir, en incarnant des solutions à notre portée.

Nommer le vivant que l’on habite

Le projet de Mélina Schoenborn, Ceci n’est pas un livre sur les dinosaures, se distingue. Sa mise en scène théâtrale et humoristique déborde du cadre documentaire, et s’amuse de la façon dont les animaux ont, notamment par la littérature, investi notre imaginaire : « Je ne voulais pas faire un documentaire en soi. Je voulais faire la narration d’une lutte entre deux espèces qui n’ont pas la même place dans notre imaginaire. »

À la fois stupéfaite et fascinée de tout ce qu’elle est incapable de nommer, elle a vu son intérêt croître, avec la pandémie, pour ce qui vit autour d’elle : « C’est insoupçonné, dans une marche de 15 minutes, si je m’attarde sur tout ce qui est vivant — minéral ou animal —, l’inventaire que je peux faire. » Prenant le contrepied de notre proverbiale fascination pour les « animaux disparus, gigantesques, menaçants ou menacés », elle s’est intéressée aux écureuils : « Ils sont là. On ne les connaît pas. Ils servent à distraire les Européens. Et donc, pour toutes ces raisons-là, je trouvais qu’ils méritaient qu’on s’intéresse à eux. »

Les multiples préoccupations abordées dans ces œuvres trouvent un écho dans le plus récent album de Julie Flett, Tout le monde joue. À la fois comptine et danse, ce récit simple exprime une bienveillance optimiste où l’être humain s’invite au cœur du vivant, porté par un émerveillement ludique. Héritière de la culture crie de son père, elle se dit choyée de pouvoir partager une vision en symbiose avec le vivant qui l’entoure : « Je pense qu’il s’agit de reconnecter et de renforcer les relations et les liens que nous entretenons avec la terre, les animaux et notre environnement de manière respectueuse. »

La littérature veille à ce que les espèces animales qui nous sont contemporaines ne soient pas les dinosaures de demain. Lucide sur les effets de nos actions, mais aussi tournée vers un horizon où la vie se pérennise, cette littérature propose de s’attarder sur le vivant qui nous entoure, en nous y inscrivant, dans cette place qui nous revient. Littérature de résistance, littérature vibrante, une fois de plus, elle bâtit des ponts, au moment où la vie semble confinée sur autant d’îles inatteignables.



Chez nous



Texte de Jin Jooet illustrations de Jin Kyung, La joie de lire, Genève, 2021, 40 pages. À partir de 5 ans.



Où sont passés les oiseaux ?



Texte de Séraphine Menu et illustrations de Fleur Oury, Trapèze, Paris, 2021, 80 pages. À partir de 7 ans.



Quatorze loups pour réensauvager Yellowstone



Texte de Catherine Barr et illustrations de Jenni Desmond, Albin Michel jeunesse, Paris, 2021, 56 pages. À partir de 6 ans.



Ceci n’est pas un livre sur les dinosaures



Texte de Mélina Schoenborn et illustrations de Felipe Arriagada-Nunez, La courte échelle, Montréal, 2021, 32 pages. À partir de 5 ans.



Tout le monde joue



Julie Flett, La Pastèque, Montréal, 2021, 40 pages. À partir de 4 ans.