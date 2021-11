Les pages apaisantes et consolatrices de Justine Laberge-Vaugeois

Lorsque la crise sanitaire a contraint le gouvernement du Québec à mettre en place des mesures de confinement, Justine Laberge-Vaugeois s’est retrouvée — comme tous les auteurs-compositeurs-interprètes du Québec — à jongler avec les incertitudes entourant l’avenir de son métier. Pourrait-elle un jour remonter sur scène ?

Pour calmer son angoisse, la moitié féminine d’Alfa Rococo a renoué avec sa passion du dessin, créant des œuvres à l’encre et à l’aquarelle qu’elle a mises en vente sur la plateforme Etsy. Elle était loin de se douter que ce projet la mènerait vers la création de son premier album illustré jeunesse, Un hérisson dans le bedon.

« Pendant le confinement, ma fille de six ans, Marine, a eu quelques soucis de santé, raconte l’artiste, jointe par Le Devoir. Elle a dû subir des examens plutôt envahissants. Puis elle a été hospitalisée. À sa sortie de l’hôpital, elle était transformée. Elle était extrêmement anxieuse, tous ses petits bobos prenaient des proportions dramatiques et elle avait de gros maux de ventre. Je devais la rassurer en permanence. »

À la recherche de solutions, Justine Laberge-Vaugeois a eu quelque chose comme un éclair de génie. « Je lui ai dit qu’elle avait peut-être un hérisson dans le ventre, qui dressait ses épines et lui causait tous ces petits soucis. Elle a tout de suite adhéré à l’idée. Ensemble, on a trouvé plein de trucs pour apaiser son hérisson. Ça a fait naître plusieurs images dans ma tête, et j’ai décidé d’en faire un livre de chevet pour Marine. »

Après quelques semaines de travail, l’écrivaine et illustratrice dévoile quelques images à sa tante, aussitôt emballée par le projet. « Elle était certaine que cela pourrait aider d’autres familles, et souhaitait les partager à une amie écrivaine. » La semaine suivante, Justine reçoit un appel des éditions Édito, faisant part de leur désir de publier le livre. Trois jours plus tard, le contrat était signé.

Tout le monde a un hérisson

Dans Un hérisson dans le bedon, Marine, six ans, amatrice de rose, de corde à sauter et de melon d’eau, comprend que le petit animal logé au creux de son ventre est très actif. Avec ses mots d’enfant, elle raconte ce qu’elle ressent, et explique les situations qui éveillent son anxiété.

Prendre le temps de respirer, profiter du grand air, essayer quelques postures de yoga ou encore se faire des câlins… L’album regorge d’idées ludiques et faciles à appliquer pour calmer et rendormir le hérisson des petits et des grands, illustrées par de douces images évocatrices aux tons pastel.

Le livre, sans mauvais jeu de mots, tombe à pic. Les plus jeunes n’ont pas été épargnés par les incertitudes, les craintes et l’isolement liés à la pandémie de COVID-19. Entre 2019 et 2020, près de 1700 enfants d’âge préscolaire souffraient de troubles anxiodépressifs, selon l’Observatoire des tout-petits.

« Je sens que ça parle beaucoup aux gens, ce sentiment de malaise et d’inconfort qu’on a de la difficulté à faire taire. Je reçois déjà plusieurs messages de parents qui me disent qu’ils auraient eu besoin d’un livre comme ça, et qui sont contents de pouvoir en parler à leur enfant et de mettre des trucs en pratique pour toute la famille. » À la fin de son livre, Justine Laberge-Vaugeois invite d’ailleurs les lecteurs à dresser une liste de leurs propres astuces pour apprivoiser leurs angoisses.

L’œuvre est également accompagnée d’une comptine du même titre, interprétée par Marine, fille de l’artiste et de son conjoint et acolyte d’Alfa Rococo, David Bussières. « La musique fait tellement partie de ma vie que ça me semblait naturel de l’intégrer au livre. Lorsque je me suis mise à répéter la chanson à la maison, j’entendais souvent Marine chantonner avec moi. On lui a proposé d’enregistrer une version pour le plaisir. Elle a adoré l’expérience et elle était tellement fière. Comme elle est la narratrice du livre, il nous semblait que ça allait de soi de conserver cet arrangement. Le projet devient ainsi plus vivant, plus complet. »

Justine Laberge-Vaugeois a eu tellement de plaisir à travailler sur ce projet qu’elle songe déjà à la suite ; une histoire pour sa seconde fille, Nina. « Je me suis rendu compte que, si la musique me fait vibrer depuis aussi longtemps, c’est parce qu’elle a le potentiel de faire du bien. Pendant le confinement, les gens ont vraiment reconnecté avec les paroles d’Alfa Rococo. Elles les faisaient sourire, leur donnaient espoir. Je ressens la même chose avec la littérature. Si mon livre peut aider des enfants, des parents, des grands-parents, ça me donne vraiment envie de continuer. »



Un hérisson dans le bedon Justine Laberge-Vaugeois, Édito, Montréal, 2021, 32 pages