Les mots au coeur de la forêt

Certains mesurent plus de 100 mètres, quelques-uns vivent plus de 5000 ans, tandis que d’autres boivent quotidiennement près de 2000 litres d’eau. Aussi impérieux que délicats, magnifiques et, parfois, étranges, les arbres sont au cœur de nos existences. Trois albums ont choisi de mettre sous leurs projecteurs ceux qui, si souvent, nous offrent leur ombrage.

Autrice de Sois un arbre !, Maria Gianferrari a appris que « les arbres échangent des informations entre eux grâce à leurs racines entrecroisées, à l’aide d’un réseau particulier de champignons, que l’on appelle affectueusement le Wood-Wide Web, le réseau mycorhizien. » Ce réseau, ajoute-t-elle, permet aux « arbres d’une forêt de se protéger entre eux et de prendre soin les uns des autres, comme les membres d’une famille ».

Partant de ce fait, elle nous invite à devenir un arbre, à découvrir leur constitution et le rôle fondamental qu’ils jouent dans les écosystèmes. Épaulée par les illustrations de Felicita Sala — denses, iridescentes et immersives —, elle trace un parallèle entre les existences humaines et sylvicoles, insistant, non sans une certaine candeur, sur les éléments qui nous lient : « Fais danser tes feuilles dans le vent, inspire l’air frais, avale le soleil, laisse-les te nourrir comme ils nourrissent le monde entier. » Il en résulte une invitation à lier nos racines et à semer, autour de nous, une solidarité renouvelée avec le vivant, sous toutes ses formes.

Entre les branches

L’hymne à la vie que nous propose Tout commence par une graine prend forme dans le vol aléatoire d’une samare. Poussée au hasard du vent, cette graine de quelques grammes est la genèse de vies en puissance. Voilà la force de la mise en scène que poétise Laura Knowles et qu’illustre Jennie Webber : la naissance d’un arbre et, avec lui, une multitude de vies qui viennent y chercher appui, ombrage ou nourriture.

Soutenus par la traduction de Dominique Fortier, les vers rythment ces existences qui prennent forme. Ainsi, au fil des pages, l’arbre en germe s’érige en un érable massif, dont les branches, perdues dans les nuages, et les racines, enfoncées loin dans la terre, dépassent le cadre de l’album. La vie déborde, en effet, invitant une faune et une flore abondantes dans la danse de ses branches : « Bestioles et oiseaux s’activent, / Font la course aux écureuils / Entre les murs d’écorce vive / De leur maison de feuilles. »

L’herbier imaginaire

Les arbres n’obtiennent pas toujours la reconnaissance qui leur revient. Nous sommes nombreux à peiner pour nommer les espèces qui, pourtant, vivent sous nos fenêtres. Mais qu’en est-il des espèces qu’Olivier Tallec nous présente dans Le livre des arbres et plantes qui restent à découvrir ? Non satisfait des quelque 60 000 espèces connues d’arbres qui peuplent la Terre, l’insatiable auteur en a créé une vingtaine, ensemencées dans le fertile terreau de l’humour.

Le format est d’une grande simplicité, tout juste une recension d’arbres imaginés, mais on se laisse rapidement prendre au jeu, curieux de découvrir la prochaine trouvaille. D’arbre en arbre, dans cet hébertisme de l’imagination, Tallec trouve de nouvelles façons de nous prendre aux côtes : « L’arbre à Marteaux — Combien de fois faudra-t-il le dire ? ON-NE-FAIT-JAMAIS-LA-SIESTE-SOUS-UN-ARBRE-À-MARTEAUX ! »

Sois un arbre !



★★★ ​1/2 Texte de Maria Gianferrari et illustrations de Felicita Sala, traduit de l’anglais par Luba Markovskaia, La Pastèque, Montréal, 2021, 40 pages. À partir de 6 ans.

Tout commence par une graine



★★★

Texte de Laura Knowles et illustrations de Jennie Webber, traduit de l’anglais par Dominique Fortier, Éditions Multimondes, Montréal, 2021, 32 pages. À partir de 4 ans.



Le livre des arbres et plantes qui restent à découvrir



★★★★ Olivier Tallec, Actes Sud Junior, Arles, 2021, 56 pages. À partir de 4 ans.