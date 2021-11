Le très prolifique Simon Boulerice a imaginé ici un sympathique conte aux contours nostalgiques d’une époque qu’il n’a pas pu connaître, celle précédant de peu les Jeux olympiques de Montréal, en 1976. Il y raconte comment Patrice, qui s’en va « sur ses dix ans en juillet », se donne pour mission de consoler un voleur pas si vil, qui a tenté de cambrioler sa maison en se déguisant en père Noël et en passant par la cheminée, où il est resté coincé. Le jeune amateur de « modèles réduits », qui a reproduit avec soin le majestueux stade, pas tout à fait terminé, et d’autres merveilles d’Expo 67, s’entretiendra avec franchise et compassion avec cet étrange larron, accessoirement lanceur de javelots qui devait représenter le Canada aux Jeux olympiques de l’été suivant. Ce récit à la fois loufoque et émouvant, serti de références culturelles surprenantes et de dialogues souvent très comiques, se voit élégamment servi par les illustrations de LaCharbonne, tout droit sorties d’une époque de plus en plus lointaine.



La consolation ★★★ Simon Boulerice, illustrations de La Charbonne, Québec Amérique, 2021, Montréal, 48 pages. À partir de 9 ans.