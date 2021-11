Une visite guidée du système solaire, Pierre Chastenay et Thom

L’espace et ses « mystères » constituent un thème qui cartonne à tout coup (ou presque) sous forme d’album documentaire. Et encore plus si ce dernier allie humour, dessins attrayants et explications claires et accessibles au commun des mortels (de huit ans ou plus). C’est le cas avec le nouvel ouvrage signé par le vulgarisateur et didacticien des sciences Pierre Chastenay, qui propose ici un tour d’horizon relativement « classique » des notions de base en astronomie et un charmant et instructif tour guidé de notre système solaire — de ces planètes, satellites et autres objets célestes. L’ouvrage gagne toutefois en intérêt ludique grâce au récit sous forme de petites bandes dessinées, qui raconte cette visite guidée « extraterrestre » et qui permet de mieux faire passer l’explication de concepts et de phénomènes un peu complexes. L’esthétique des personnages créés par l’illustrateur et bédéiste Thom (Markus et le gecko) n’est pas sans rappeler les petits bonshommes de Jacques Goldstyn qui tapissent depuis des années le magazine Les Débrouillards.



Une visite guidée du système solaire ★★★ 1/2 Pierre Chastenay et Thom, La courte échelle, Montréal, 2021, 52 pages. À partir de 8 ans.