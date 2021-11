La carotte, la brute et le truand, Olivier Chéné

Le loup a faim, c’est bien connu, et nombreuses sont les histoires où l’une de ses proies, par la ruse, tente d’échapper à ses canines acérées. Dans La carotte, la brute et le truand, d’Olivier Chéné, c’est un lapin qui est la cible de l’estomac vide du loup. Or, le léporidé, fin rhéteur, cherche à détourner le prédateur de ses objectifs par un argumentaire aussi créatif que rigolo : « Ne vous inquiétez pas, j’ai ce qu’il vous faut : du dentifrice à la carotte. Brossez-vous les dents matin et soir, et votre problème sera réglé. Tout lapin sera ravi d’être dégusté. On fera même la queue pour se faire goûter ! » Dans une mise en scène très théâtrale, la joute verbale des protagonistes déboule sur une logique aussi absurde que cocasse. Les multiples points de vue des illustrations, par ailleurs magnifiques, dynamisent une scène où l’on se surprend à embrasser tour à tour les manigances désespérées du lapin et la bêtise attachante du loup. Dans ce duel, les carottes ne sont jamais cuites.



La carotte, la brute et le truand ★★★ 1/2 Olivier Chéné, D’eux, Sherbrooke, 2021, 32 pages. À partir de 4 ans.