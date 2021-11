S’inspirant des romans de Maurice Leblanc, Marta Palazzesi imagine le gentleman cambrioleur Arsène Lupin et son éternel rival, l’inspecteur Justin Ganimard, à 14 ans. « Nous avions le même âge, mais nous n’aurions pas pu être plus différents : moi, maigre et brun, lui, massif et blond. Un jeune voleur et un aspirant policier. Le jour et la nuit, en somme. » Après un prologue aux accents dickensiens, où l’on découvre le futur maître du déguisement dans un infâme orphelinat, l’autrice transporte l’action dans les bas-fonds de Paris, lors de l’Exposition universelle de 1889. Au gré d’une intrigue bien ficelée, où l’on croise des durs à cuire et des filles intrépides, les attachants Lupin et Ganimard poursuivent Maître Moustache, vil personnage exploitant des orphelins pour commettre ses crimes. Si le jeune lecteur savourera les coups de théâtre et les descriptions du Paris de la Belle Époque, il risque de s’égarer devant les références à la Révolution française et l’histoire du collier de la reine.



Les aventures du jeune Lupin ★★★ Marta Palazzesi, Albin Michel jeunesse, Paris, 2021, 223 pages. À partir de 10 ans.