S’inspirant de la première aventure d’Arsène Lupin — L’arrestation d’Arsène Lupin —, écrite en 1905 par Maurice Leblanc, Christel Espié reprend l’essentiel du récit original dans L’étrange voyage, un album illustré avec classe et réalisme. Embarqués sur La Provence, transatlantique en partance pour New York, des passagers se font subtiliser des bijoux. La présence de l’énigmatique cambrioleur est sitôt annoncée, et l’enquête est menée par Miss Nelly Underdown et un certain Bernard d’Andrézy. Dans cette adaptation fidèle, Arsène nous mène ainsi par le bout du nez jusqu’à cette finale où il se fait arrêter sur le pont du paquebot. L’autrice signe par ailleurs les illustrations qui ne font pas qu’accompagner les mots, mais qui plongent le lecteur au cœur de cet univers à la fois raffiné et intrigant. Elle offre des tableaux élégants, profonds, portés par différentes perspectives qui dévoilent toute l’intensité du récit.



Arsène Lupin – L’étrange voyage ★★★★ Maurice Leblanc et Christel Espié, Albin Michel jeunesse, Paris, 2021, 40 pages. À partir de 6 ans.