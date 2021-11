Un Élise Gravel nouveau est toujours une bonne nouvelle pour ses jeunes (et moins jeunes) admirateurs, qu’ils soient encore à la garderie ou à l’orée du secondaire. Sa dernière création, l’album Tout le monde, s’adresse justement à tout ce beau monde, mais il risque de plaire plus particulièrement à ses fidèles qui commencent à peine à lire. C’est que la populaire autrice et illustratrice ramène la charmante ménagerie de ses livres de « monstres » pour offrir quelques leçons de sagesse, de tolérance et de compréhension mutuelle, présentées en paires qui se complètent (« Tout le monde peut avoir besoin d’aide. Tout le monde aime se sentir utile ») et rédigées dans une langue accessible pour les lecteurs néophytes. Notre assistante pour cette petite critique, qui fait justement ses premiers pas en lecture, a particulièrement aimé son expérience de déchiffrage, mais surtout les dessins de monstres, si familiers, à la fois drôles et touchants. Elle lui donne cinq étoiles. Nous, un peu moins… Mais à peine.



Tout le monde ★★★★ Élise Gravel, Scholastic, Toronto, 2021, 40 pages. Dès 2 ans.