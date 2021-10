«Quelques jours avec moi»: fragments de vie

Dans une langue franche et sans détour, une femme se dévoile à travers de petits morceaux de vie, fragments d’états d’âme dans lesquels le quotidien, l’amour, la mort, la souffrance, les réseaux sociaux participent de ses battements de cœur.

Depuis la grand-mère qui ne reconnaît plus personne jusqu’à ce presque père mourant d’un cancer en passant par les Beach Boys — sans qui elle serait une femme perdue — et les hommes, qu’elle aime tant, mais c’est la « faute à leurs moustaches érotiques, de vrais nœuds papillon », la narratrice de Quelques jours avec moi exprime les hauts et les bas de cette vie de célibataire. Et c’est dans cette suite de pensées éclatées, « stroboscopées », que résident la puissance et l’intensité du récit.

Chaque réflexion est livrée sans pudeur, avec intimité, dans un style qui écorche les convenances. Quelques phrases par page s’offrent comme un condensé d’émotion et suffisent à dévoiler les tiraillements, les doutes, les désirs de cette femme comme tant d’autres. Et c’est là que Marilyse Hamelin, l’autrice de Maternité, la face cachée du sexisme (Leméac), évite le piège du récit hermétique. Parce qu’au-delà de son mode de vie, ce sont les pensées de l’héroïne, sincères et humaines, égoïstes et empathiques, qui en font une femme ancrée dans son époque, dans sa réalité nord-américaine.

Le récit pourrait se suffire à lui-même, mais l’illustratrice Agathe Bray-Bourret accompagne tout en souplesse et en évocation les mots de Hamelin. Dans un style à la fois aérien, décomplexé et humoristique, elle pose un regard léger sur ces morceaux de vie, les offrant dans des teintes de rose qui épousent l’effet d’intimité que l’on retrouve dans le texte. Quelques jours avec moi s’inscrit au final dans cette littérature narcissique, laquelle mise sur ce besoin de raconter l’ego et tendre sans doute ainsi la main aux autres solitudes.



Extrait de « Quelques jours avec moi » « “Ceci est la dernière fois où vous serez amoureux. Profitez bien du feu dans vos tripes et de ce sentiment d’être éternel, heureux et invincible.” Chacun devrait avoir droit à ce genre d’avertissement, sinon c’est pas un jeu. Dans mon quartier, beaucoup de garçons se promènent à bicyclette, souvent un sac à instrument à cordes sur le dos. Ils sont beaux. Je ne les connaîtrai jamais. »

Quelques jours avec moi ★★★ 1/2 Marilyse Hamelin et Agathe Bray-Bourret, Hamac, Montréal, 2021, 80 pages