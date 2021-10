« Moi, c’est les chiens écrasés. Ceux qui en bavent. J’écris leur rage, et ça vend. Mais l’encre sèche et on oublie. On se dit que c’est fini. Qu’ils sont partis… Mais non. Ils sont ailleurs. Moi aussi. » Ex-journaliste affecté aux faits divers, aux affaires criminelles et aux enquêtes au Journal de Montréal, Serge Labrosse sait créer des atmosphères, esquisser des portraits et soigner sa chute avec une remarquable économie de mots. Dans L’encre sèche et on oublie, son premier recueil de nouvelles, ilsigne une vingtaine de brefs récits bien troussés, dont certains tiennent sur une page, où il dépeint le monde de la nuit, le milieu interlope et l’univers des marginaux et des laissés-pour-compte. Entre cynisme et tendresse, entre sordide et espoir, chaque petit instant de vie qu’il concocte met en scène des âmes troublées et des êtres troubles que le destin finit par rattraper selon une logique implacable. Toute ressemblance avec des cas réels n’est peut-être pas toujours fortuite.



L’encre sèche et on oublie ★★★ Serge Labrosse, Lévesque éditeur, Montréal, 2021, 96 pages