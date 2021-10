Les finalistes des prix littéraires du gouverneur général de 2021 dévoilés

Fanny Britt, Sylvie Laliberté, Sébastien Chabot, Olivia Tapiero et Paul Serge Forest sont les finalistes des Prix littéraires du gouverneur général dans la catégorie « romans et nouvelles ».

Ils sont respectivement finalistes pour Faire les sucres, J’ai montré toutes mes pattes blanches je n’en ai plus, Noir métal, Rien du tout et Tout est ori.

Dans la catégorie « poésie », les finalistes sont Louise Marois, Chloé LaDuchesse, Daria Colonna, Tania Langlais et Patrick Roy.

Côté théâtre, des œuvres de Jean-Philippe Lehoux, Rébecca Déraspe, Mishka Lavigne, Emma Haché et Émilie Monnet ont été sélectionnées.

Du diesel dans les veines, de Serge Bouchard et Mark Fortier, La reconstruction du paradis, de Robert Lalonde, La vie au long cours, d’Isabelle Daunais, L’empire invisible, de Mathieu Bélisle et Occuper les distances, d’Esther Laforce, sont finalistes dans la catégorie « essais ».

En littérature jeunesse, Jonathan Bécotte, Mario Fecteau, Jean-François Sénéchal, Sandra Sirois et Frédérick Wolfe sont finalistes dans la catégorie « texte », tandis que Mario Brassard et Gérard DuBois, Catherine Lepage, François Gravel et Laurent Pinabel, Jacques Goldstyn et Vigg le sont dans la catégorie « livres illustrés ».

En tout, 70 livres, répartis dans sept catégories en français et en anglais, ont été sélectionnés parmi les finalistes.

Les 14 livres gagnants seront annoncés le 17 novembre. Les gagnants recevront un prix de 25 000 $. Les éditeurs des livres gagnants recevront une subvention de promotion de 3000 $, tandis que les finalistes recevront un prix de 1000 $.