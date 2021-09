Décès du poète Michel Garneau

Le poète, dramaturge, écrivain, homme de radio et comédien québécois à l’œuvre imposante, Michel Garneau, est décédé à l’âge de 82 ans lundi.

C’est son éditeur de chez L’oie de Cravan, Benoît Chaput, qui en a fait l’annonce lundi soir sur les réseaux sociaux. « Michel Garneau, notre Michel aimé est mort cet après-midi, lundi 13 septembre 2021, à l’hôpital de Magog. Il a été poète jusqu’au bout. Sa voix chaude, sa vie chaude vont nous manquer. »

Contacté par Le Devoir, celui-ci a dit être sous le choc. « Je savais que Michel était très malade, mais il n’a pas arrêté de faire des poèmes. Ces dernières semaines il m’en a envoyé énormément », dit-il. « Il a aimé la poésie et la vie jusqu’au bout, il n’arrêtait pas. Jusqu’à son dernier souffle ».

Dans une série de poèmes inédits lus depuis chez lui dans sa maison de Magog, lors d’une performance présentée en ligne à l’occasion du Mois de la poésie en mars, Michel Garneau parlait de la douleur qui l’afflige quotidiennement, de ces « trois gros bobos » incurables avec lesquels il négocie. « J’ai astheure peur de ce vieil ami qui s’appelait demain », annonçait-il, les tubes d’oxygène dans le nez.

« Dans ma vie, ça s’est souvent passé comme ça : quand je frôlais le désespoir, j’en voyais l’humour. C’est une grâce ou une damnation, je ne le sais pas. Quand je me prends assez au sérieux pour être désespéré, je trouve ça drôle, ça ne marche pas. Oui, je veux dire que c’est très dur ce que je vis, que je me réveille des fois en pleurant parce que j’en reviens pas que je vais passer une autre journée sur mon divan et que je ne pourrai pas sortir, parce que je ne suis pas capable de marcher. C’est très, très, très difficile, ce que je vis. Mais en même temps, je suis quand même capable d’écrire des poèmes. J’ai encore le goût de communiquer. »

Michel Garneau avait publié un dernier ouvrage à la fin du mois de mai, Le couteau de bois, un livre sur son enfance et dont le titre fait référence à un couteau de bois offert par son frère Sylvain. « Ces histoires-là, je les avais identifiées il y a longtemps comme des histoires à raconter », avait-il raconté dans les pages du Devoir. « Je savais qu’il faudrait que je sois assez vieux pour en savourer rétrospectivement toute la sève, quand j’aurais l’expérience de savoir ce qui s’est passé vraiment ou, en tout cas, quand je pourrais raconter sans ornementation ce dont je me souviens, sans rien ajouter et sans dire quoi en penser. »

Benoît Chaput retient de l’auteur L’hiver, hier, « un bijou absolu » paru en 2015 et Les petits chevals amoureux, un classique de la poésie québécoise publié une première fois en 1977. « Comme poète il avait un immense amour de la langue et, comme personne, un immense amour », dit-il. « C’est quelqu’un qui m’a donné le goût de croire en la vie. C’était un jouisseur, dans le bon sens du terme. Il savait que chaque moment était important ».

Autodidacte et touche-à-tout, Michel Garneau a quitté l’école à 14 ans. Il plongera dans le monde de la radio à 15 ans et il écrira de la poésie jusqu’à son emprisonnement pendant la crise d’Octobre en 1970.

Il est l’auteur de plusieurs dizaines de livres, incluant des recueils de poésie et de nombreux textes de théâtre, où il intègre un parler québécois populaire et cru. Parmi ses pièces majeures figure Quatre à quatre (1973), présentée à Montréal, à Toronto, en France, en Belgique, en Italie, en Espagne, en Allemagne et aux États-Unis.

Il a été récipiendaire du Prix du Gouverneur général du Canada pour Les petits chevals amoureux (poésie) en 1978, qu’il refusera toutefois pour des raisons politiques, et pour Mademoiselle rouge (théâtre) en 1990.