Cinq suggestions de lecture pour une rentrée savoureuse

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Cuisiner en beauté (Athena Calderone, KO éditions, 44,95 $, en librairie)

Créatrice d’Eyeswoon — un site de contenus consacrés à la créativité, au design et aux délices de tous les jours —, la designer d’intérieur Athena Calderone présente Cuisiner en beauté, l’édition québécoise de son livre à succès, Cook Beautiful. Les recettes sont présentées en quatre sections, selon les saisons. Visiblement, les photos de Johnny Miller illustrent parfaitement le titre du livre et l’esprit d’Eyeswoon. Même si les photos d’ambiance et de style de vie sont plutôt léchées, celles des recettes sont pour la plupart accessibles, sans chichi et franchement appétissantes.

Bientôt dans votre assiette : 30 salades et 30 vinaigrettes(Geneviève Plante, Éditions La Presse, 24,95 $, en librairie)

Les adeptes de salades pour toutes les saisons adopteront sans hésiter Bientôt dans votre assiette : 30 salades et 30 vinaigrettes, le cinquième ouvrage de Geneviève Plante, créatrice du blogue culinaire Vert couleur persil. Divisé en trois sections — Salades simples, Salades composées et Recettes complémentaires —, ce livre offre une foule de déclinaisons pour varier la salade habituelle. Pensons au taboulé de brocoli, à la salade tiède d’asperges et houmous à l’orange ou encore à la salade de poivrons et ananas. Sans oublier les nombreuses garnitures et savoureuses vinaigrettes.

Randos bière au Québec (Bianca Pomerleau, Éditions Québec Amérique, 26,95 $, en librairie)

Bianca Pomerleau, connue pour son blogue La grande déroute, où elle fait part de ses voyages au Québec et ailleurs, publie le guide Randos bière au Québec. Le livre propose 40 itinéraires dans 15 régions de la province. De quoi plaire aux passionnés de randonnées et de bières de microbrasserie ! En Abitibi-Témiscamingue, par exemple, l’autrice nous invite à prendre part à une boucle de neuf kilomètres près de Rouyn-Noranda. On comprend rapidement le niveau de difficulté du sentier, elle suggère une bière locale à déguster dans les environs — la Gose Buster de Trèfle noir — et donne la durée moyenne de marche avant de pouvoir déguster ladite bière. Elle décrit ensuite plus en détail la nature environnante et la brasserie en vedette. Un guide de voyage franchement rafraîchissant !

De la culture des diètes à l’alimentation intuitive (Karine Gravel, Dt.P., Ph. D., KO éditions, 24,95 $, en librairie le 8 septembre)

La nutritionniste Karine Gravel est spécialisée en alimentation intuitive. En fait, elle est pionnière dans le domaine au Québec ! En pratique privée ou lors de ses conférences et formations en ligne, elle transmet avec bienveillance ses connaissances et outils pour rétablir une relation saine avec l’alimentation et notre corps. Dans son premier ouvrage, De la culture des diètes à l’alimentation intuitive, elle déconstruit en douceur de nombreuses idées reçues voulant nous faire croire de toutes sortes de façons que notre corps n’est pas correct et que la culpabilité est la bienvenue à table. Tel un vent de fraîcheur, Karine Gravel donne un souffle nouveau à la façon d’aborder l’alimentation. Un vrai baume pour le corps et l’esprit !

Le guide du vin 2022 – 41e édition (Nadia Fournier, Éditions de l’Homme, 29,95 $, en librairie le 15 septembre)

Depuis une quinzaine d’années déjà, Nadia Fournier signe Le guide du vin, auparavant écrit par son mentor, Michel Phaneuf. Une fois de plus, elle nous fait voyager aux quatre coins du monde viticole. Comme le veut la formule habituelle du guide, tant les fins connaisseurs que les néophytes y trouveront leur compte. Que ce soit pour découvrir des vins surprenants aux cépages moins connus ou pour mieux comprendre les subtilités du terroir dont l’influence sur les vins est immense, les amateurs du vin seront ravis. Toutefois, cette édition 2022 est plus concise, afin de miser sur les produits incontournables, selon l’autrice, notamment une centaine de vins bios et nature. Bonne dégustation !