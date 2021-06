Quelques voyages extraordinaires à travers les époques

Pionnières du risque. Histoires de femmes intrépides de Marie-Ève Sténuit. Historienne de l’art et archéologue, l’autrice rend hommage à des casse-cou en jupon (ou en scaphandre), qui avaient soif d’émotions fortes ou qui souhaitaient tout simplement réaliser leurs rêves. Celles-ci étaient parachutistes, femmes-canon, chasseuses de baleines, et leur vie était tout sauf banale. Bien que le livre porte essentiellement sur le XIXe siècle, celui des « premières fois », il n’oublie pas de saluer au passage la funambule québécoise Catherine Léger. Vive les braves ! (Éd. du Trésor, 36 $)

Liwa mairin, la femme de l’eau, un livre photographique de Valérian Mazataud. En reportage au Honduras, le photographe du Devoir s’est intéressé aux Miskitos, qui s’adonnent à la pêche sous-marine pour vivre. Problème : ces Autochtones la pratiquent avec un équipement défaillant, qui entraîne des accidents de décompression. Aussi, lorsque surviennent paralysies ou décès, ils les attribuent à la malédiction de la sirène liwa mairin, qui, croient-ils, punit ceux qui pillent son habitat. Ce livre, « une balade en photos », dit l’auteur, réinterprète la légende à travers ses images documentaires.(Projet indépendant, 35 $)

Journal d’un explorateur noir au pôle Nord de Matthew Henson. Le saviez-vous ? Ce n’est pas Robert Peary qui a atteint le premier le sommet de la Terre, le 6 avril 1909. C’est plutôt son accompagnateur afro-américain, un fils d’esclaves affranchis. Parti en éclaireur ce jour-là, M. Henson fut le premier à voir « la boussole devenir folle ». Le fait sera éventuellement reconnu, et la National Geographic Society lui remettra sa médaille Hubbard à titre posthume, en 2000. Cet ouvrage est doublement fascinant. De un, le récit autobiographique de Henson, qui a fini gardien de stationnement, raconte un monde inuit qui n’est plus. De deux, il est précédé d’une préface éclairante signée Kamel Boukir, traducteur et anthropologue, qui contextualise les rapports interraciaux du début du XXe siècle. Si ce monde-là n’est plus non plus, on ne peut malheureusement pas en dire autant du racisme. (Zones sensibles, 33 $)

Tout est ori de Paul Serge Forest. Cap sur une Côte-Nord truculente grâce à cette histoire fulgurante, récompensée du prix Robert-Cliche 2021 du premier roman. À Baie-Trinité débarque un Japonais dont les ambitions colorent drôlement le quotidien des pêcheurs du coin. Intercalés au foisonnant récit, des intermèdes racontent d’autres personnages de la région : les fruits de mer ! C’est globalement brillant. Comme l’ori… (VLB Éditeur, 30 $)

Flammes de Robbie Arnott. Un autre premier roman, une autre histoire foisonnante ; celle-là convoquant la nature, la magie, le féérique. Elle se déroule en Tasmanie (Australie), où est né l’auteur, un environnement déjà dépaysant pour nous, peuplé qu’il est de wombats et autres currawongs. Dans ce monde enchanté bien tricoté, un pêcheur fait copain copain avec un bébé otarie pour chasser le thon géant. Des femmes trépassées renaissent, portant des attributs marins ou forestiers. L’héroïne pleure du feu, et le tout est d’une beauté…(Alto, 19 $)

L’ode au chou sauté d’Areno Inoue. Par ici, Tokyo, la cuisine d’un sôzaiya (traiteur) et la vie ordinaire de trois femmes en apparence ordinaires, qui y travaillent. En leur compagnie, on sent presque le parfum du riz nouveau qui s’échappe de l’autocuiseur, et on partage de petits riens de leur quotidien, ceux-là mêmes qui lui donnent tout son sel. Bref, il y a dans cette prose une sorte de ronronnement réconfortant, un peu comme chez Ito Ogawa, et un grand appétit de vivre. (Éd. Picquier, collection Le Banquet, 39 $)