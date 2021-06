De quoi sera fait le monde d’après ? C’est la question lancinante qui occupe tous les esprits au moment où la planète se déconfine. Le Devoir a demandé à des gens de lettres, habitués de jongler avec les idées, les images et les mots, de lui dessiner quelques demains possibles. Des dessins de Jean-Paul Eld et Diane Obomsawin.



Illustration: Trevor Yardley-Jones

Auteur phare de la revue Croc où il a dessiné pendant 10 ans les aventures de Jérôme Bigras, Jean-Paul Eid a publié de nombreux albums primés, dont Memoria et La femme aux cartes postales. Son dernier roman graphique, Le petit astronaute, est sorti cette année.

Illustration: Jean-Paul Eid

Illustration: Trevor Yardley-Jones

Diane Obomsawin, alias Obom, bédéiste et cinéaste d’animation, vit à Montréal. Elle publie ses bandes dessinées à la maison d’édition de poésie L’Oie de Cravan et en anglais chez Drawn & Quarterly. Elle a réalisé plusieurs films d’animation à titre de cinéaste indépendante et sept oeuvres d’auteur, en collaboration avec l’Office national du film du Canada.