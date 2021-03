Les flâneurs

Récit métis

​Le récit Halfbreed, de l’écrivaine métisse Maria Campbell, est finalement traduit en français, par Charles Bender et Jean-Marc Dalpé (Prise de parole). On y retrace l’enfance de l’autrice, née dans une réserve de la Saskatchewan, jusqu’à la prise de conscience des problèmes vécus par son peuple et à son besoin de le défendre. Rarement lira-t-on un récit aussi clair sur la réalité autochtone postcoloniale, entre le braconnage du père, la peur de perdre ses enfants aux mains de la Protection de la jeunesse et l’extrême pauvreté qui mène à la drogue et à la prostitution. Un joyau de littérature.